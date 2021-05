Polémica por unos crueles comentarios contra Blas Cantó en un programa noruego

Lo que tendría que ser una época ilusionante para Blas Cantó, que después de dos años podrá representar a España en el festival de Eurovisión, se ha convertido en una auténtica pesadilla. Las casas de apuestas auguran que el artista quedará en última posición el próximo sábado en Róterdam, en parte, debido a una canción poco memorable (Voy a quedarme), su decepcionante puesta en escena y a la poca implicación por parte de RTVE para promocionarla.

Para colmo, el murciano ha sido objeto de unos crueles comentarios por parte de los tertulianos de un programa de la televisión pública de noruega, NRK. El espacio Adresse Rotterdam analizaba la primera semifinal que tuvo lugar este martes criticando el hecho de que los países del llamado Big Five- Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, no compitan y tengan el pase garantizado a la final del sábado, en detrimento de otros artistas que se lo merezcan más.

POLÉMICA | En la televisión noruega, una serie de colaboradores estaban comentado todo lo que sucede en Eurovisión 🇪🇺 Al hablar de España, algunos colaboradores incluso se llegaron a reír de las pérdidas familiares que ha sufrido @BlasCanto pic.twitter.com/PzuMv7Ye4k — 𝗧𝗩 News 📺 (@TVNewsEspana) May 18, 2021

"Ningún país debería pasar directamente a la final, creo que te da un poco de pereza. No entra esa hambre de mostrar lo mejor que tienes", dijo un comentarista del debate. Fue entonces cuando pusieron como ejemplo el caso de España: "Ese tema fue el mejor de los dos que presentó, quizá eso ya te diga algo", ironizó. "Es terrible ser una persona tan negativa como Blas, que se hace demasiado aburrido sobre el escenario. Pienso: 'Este va a la final, a costa quizá de Albania", criticaron, respecto a lo que consideraban injusto para otros países.

Fue entonces cuando llegaron los comentarios más desafortunados, referidos a la historia que hay detrás de la canción de Blas Cantó, dedicada a su abuela fallecida por Covid hace unos meses: "Creo que está sobredimensionado. La abuela vuelve y él baila con ella, parece una especie de sketch. Canta sobre ella y tienen que mostrarla", criticó una de las contertulias con tono burlesco. "Hay algo paródico ahí", añadió otro.

"La canción es muy lineal pero al menos pone un falsete al final, así que se lleva unos pocos puntos más por mi parte", opinaba otro en tono de burla. "Hay una historia ahí. Perdió a su abuela por culpa del Covid. Tal vez sea ella la que venga. Y su padre murió mientras escribía la canción. Algo me conmueve, pero no me llega", continuó.

El video que se ha hecho viral durante las últimas horas fue compartido por un eurofan, y tal ha sido su repercusión, que la delegación noruega en Eurovisión se ha disculpado por los comentarios a través de las redes sociales: "Adresse Rotterdam es un programa en el que invitamos a famosos y anónimos a compartir sus opiniones subjetivas sobre las actuaciones de Eurovisión de este año", han tuiteado desde el perfil oficial. "En cuanto a la valoración de España, algunos de los integrantes llegaron con declaraciones sobre el videoclip que podrían interpretarse como insensibles. Esto es lamentable, compartimos una profunda simpatía con Blas", se han disculpado.

Por su parte, Blas Cantó mostró su descontento con un emotivo tuit en el que tuvo un recuerdo hacia su abuela: "No puedo reconstruir mi alma viendo cosas como esta. Nadie sabe por lo que estoy pasando ni el esfuerzo que hago incluso para seguir vivo. No les culpo, seguro que ellos están perfectamente. Todo mi amor siempre", escribió.