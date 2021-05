La "doble vida" de Kiko Jiménez que niega Sofía Suescun

La "doble vida" de Kiko Jiménez destrozó la amistad de su pareja, Sofía Suescun, con el reportero Sergi Ferré. Es lo que aseguró este último en Telecinco, forzando una discusión en el plató con Kiko meses después de que semejante triángulo se rompiese.

Ferré, amigo de Sofía Suescun, acostumbraba a ir de vacaciones con la ardiente pareja. No obstante, recibió una llamada de Maite Galdeano, la madre de Sofía, sobre la "doble vida" de Kiko y que éste tenía ciertos hábitos "de consumo" de los que Sofía no era consciente. Ambos convinieron en investigarlo.

El resquemor asomó en el trío de amigos, pero ambos decidieron irse de vacaciones a Ibiza, donde la situación estalló por esos "hábitos nocturnos de consumo" de Kiko. La situación no tardó en estallar y Sergio y Sofía rompieron su amistad. Era septiembre de 2020.

Kiko Jiménez y Sergi Ferré | Telecinco

Ahora, el reportero ha contado todo esto y ha provocado una airada reacción de ambos. "No voy a perder el tiempo en demandarte porque no tienes ni dónde caerte", dijo con displicencia Kiko Jiménez, que acusó a Sergi de no tener pruebas y no ser más que "un amigo celoso que está enamorado de Sofía".

Sofía, aludida pero no presente, vio el programa y comunicó a su novio Kiko por mensaje escrito que "todo esto le parece muy mal, pero que era de esperar porque está hablando alguien que zanjó su amistad con ella bloqueando su contacto en Instagram".

Kiko criticó la conducta del amigo de Sofía criticando "que una amistad se termine por un bloqueo", dijo en referencia a cómo se "negaron" en Instagram. "Tú lo que querías, Sergi, para que te valoren en el programa, es buscar testimonios falsos con gente que no sé de dónde los sacabas", dijo Kiko, criticando las fuentes del reportero, que siguen insistiendo en todo tipo de "deslealtades" relatadas con detalle por sus fuentes.