El Instituto de la Mujer ignoró el caso de Rocío Carrasco

La docuserie de Rocío Carrasco ha generado multitud de reacciones en distintos ámbitos de nuestro país, llegando incluso a la política. Personalidades como la ministra Irene Montero se apresuraban a mostrar públicamente su apoyo a Rociito. El mismo Ministerio de Igualdad llegó a informar del aumento de las consultas a los servicios de atención a víctimas de violencia de género 016 a través de llamadas, correos electrónicos y mensajes de Whatsapp, la semana posterior al estreno del testimonio de Rocío.

La hija de Rocío Jurado sigue confiando en la Justicia a pesar de que el caso por violencia de género contra Antonio David Flores está sobreseído, a la espera de abrirse o no. Para ella, los jueces no siempre han estado de su parte, pero tampoco lo han estado las instituciones públicas encargadas de dar apoyo a la mujer. En la última entrega de su documental, Rocío desveló que acudió al Instituto de la Mujer, adscrito al Ministerio de Igualdad, para recibir apoyo, pero resultó ser "otro trance más". "Lo que he tenido que hacer, por vía judicial o por otras vías, es ir reviviendo esos 20 años de pánico una y otra vez".

Rocío confesó que no obtuvo "ninguna respuesta" de la máxima responsable del organismo, que "en conversación privada" le llegó a decir que lo que contaba "correspondía con los rasgos de una mujer maltratada". No volvió a saber nada más: "Salí de esa entrevista con un hilo de esperanza de decir, ‘me van a socorrer’, pero no fue así".

Victoria Rosell, última invitada

Al show de Telecinco se sumó este miércoles Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Antes de que Rocío Carrasco desvelara que no fue ayudada, la jueza podemita quiso recordar que existen multitud de "servicios institucionales y toda una red de asociaciones feministas y expertas que te van a acompañar".

Rosell ve posible que el caso vuelva a abrirse y mandó un mensaje a Rocío Carrasco y "a mujeres víctimas de violencias machistas": "A vuestros derechos, el Estado tiene que responder con cada vez más obligaciones. Cada día nos estamos partiendo la cara por intentar mejorar la atención y prevención. Pero sobre todo, que no estáis solas, que esto no es una cuestión policial ni judicial, sino que está en manos de toda la sociedad".