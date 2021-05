Rocío Carrasco guarda ahora silencio: "¿Has pagado la pensión que se te reclama?"

David Flores Carrasco está citado a declarar el próximo 21 de mayo en el juzgado de Alcobendas como perjudicado por el impago de la pensión por parte de Rocío Carrasco. La juez ofrece al joven de 22 años la posibilidad de iniciar acciones legales contra su madre y será ese día, previsiblemente, cuando se sepa si David toma medidas legales contra su progenitora o, por el contrario renuncia a ello.

Sobre esta situación fue preguntada Rociito este miércoles antes de comenzar la emisión del nuevo episodio de su docuserie en Telecinco. La hija de Rocío Jurado aseguró en directo que se trata de una nueva maniobra de Antonio David Flores para poner a sus hijos en su contra: "Está citado a declarar porque el ser ha vuelto a hacer lo que ya intentó hacer con Rocío. Me ha presentado una querella pero como David ya tiene 18 años, el que tiene que ratificarla es él, no el padre. Así que le ha puesto a él en esa tesitura".

Para salir de dudas y dar la oportunidad a Rocío de defenderse públicamente (otra vez), Carlota Corredera le preguntó si ha pagado la pensión que se le reclama. Pero en vez de responder, Rocío reconoció que el pasado día 30 de abril, en su última citación judicial, se negó a declarar ante el juez. "Mi abogado y yo consideramos que hay unas irregularidades procesales a las que hemos ido presentado recursos, y esos recursos aún no han sido resueltos. A su señoría le dije que en ese momento no iba a declarar peor que estaría encantadísima de contarle todo, pero una vez que esos bachecitos estuvieran resueltos. Si no declaré en sede judicial, por el respeto que tengo a la Justicia, no lo voy a hacer en televisión", aseguró.

Al no recibir la información que buscaba, la presentadora volvió a insistir. "Si te contestara, estaría declarando y no lo voy a hacer", sentenció. "¿Cómo vives que tu hijo se haya visto en esta tesitura? ¿Cómo vives como madre esta situación de tu hijo?", le preguntó. "Pues cómo la voy a vivir, la vivo con desesperanza porque vuelve a suceder lo que ya he explicado en todas estas ediciones del programa. Porque vuelve a ponerlo en la tesitura de tener que querellarse en contra de su madre y pedir cárcel para su madre. Lo vivo con desesperanza pero yo, al final, yo no pierdo la esperanza de volver a ver a mi enano".