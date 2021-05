Un extrabajador de Isabel Preysler airea sus trapos sucios: "Es muy mentirosa"

Julián, exchófer del marqués de Griñón e Isabel Preysler durante la época en la que estuvieron casados, ha hablado por primera vez en televisión para contar sus vivencias con ambos. Una información que llega en plena vorágine mediática de la familia por la supuesta infidelidad de Iñigo Onieva a su novia Tamara Falcó.

El que fuera chófer de Carlos Falcó durante años no guarda buen recuerdo de Isabel Preysler a la que define como una persona mentirosa a pesar de su "aspecto de modosita": "Parece que no ha roto un plato en su vida, pero tela marinera. No hay que fiarse de ella". Julián asegura que su relación con la señora de la casa "era tensa": "No estaba a gusto conmigo porque yo sabía muchas cosas y no le interesaba. Ni yo ni la cocinera que llevó al marqués de Griñón".

El extrabajador ha dado todo tipo de detalles sobre cómo era la relación de Isabel con sus empleados: "Si no le trataba bien a él (a su marido), cómo nos va a tratar a nosotros", asegura. "A los empleados había que darles de comer sardinas en lugar de filetes".

Además, el exchófer confiesa que podría escribir una "obra literaria" de todos los secretos que sabe sobre la pareja: "Si yo saco un libro ahora me matan, hay que sacarlo cuando esté muerto. Sé muchas cosas". Aunque, ahora mismo, prefiere no hacerlo "por respeto al marqués de Griñón y a su familia", pero sabe perfectamente que Isabel tendría "muchísimo" miedo de que hablara y es que asegura que ella "cuenta muchas mentiras".