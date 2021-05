Inesperada confesión de Gustavo González: "Me prostituí con gusto"

Gustavo González ha sorprendido en Sálvame con una inesperada confesión: "En una etapa de mi vida, yo me prostituí", dijo el paparazzi y colaborador de Telecinco.

Todo vino a raíz de unas palabras de su pareja y madre de su hija, María Lapiedra, que aseguró que la faceta de padre de Gustavo era francamente mejorable en lo referido a los hijos que tuvo de su anterior matrimonio.

Muy dolido y tratando de defenderse de las críticas, sobre todo porque no le favorecen en su intento de reconstruir esa relación con sus otros hijos, Gustavo desveló que se prostituyó, y que lo hizo "con gusto porque era por mis hijos y por mi exmujer". La causa, naturalmente, problemas económicos. "Yo en un año pagué más de 100.000 euros", se sinceró.

Belén Esteban le recriminó el mal lugar en que dejaba a Toñi, su ex. Él aseguró: "No he atacado jamás a mi exmujer. Cuando María ha metido la pata o ha dicho cosas que no debía decir, yo siempre he sacado la cara por mi exmujer. Yo he sido un mal marido, pero no he sido un mal padre".

Esto, a su vez, enfadó sobremanera a María Lapiedra. La exactriz porno dijo entonces a su pareja que "no soy siempre mala y tus hijos siempre buenos porque a mí ellos me han insultado".