Olga Moreno pide disculpas a Rocío Flores por sus últimas declaraciones: "Se me ha ido la boquita"

Las últimas semanas están siendo muy complicadas para Olga Moreno. Aunque continúa disfrutando de su participación en Supervivientes, le está pasando factura la presión de no saber lo que está ocurriendo en España con la emisión del documental sobre Rocío Carrasco, lo que le ha hecho caer en el error de hablar en exceso de las intimidades de su familia. Tanto es así, que este jueves ha pedido perdón entre lágrimas a Rocío Flores por sus últimas declaraciones.

"Se me ha ido la boquita un poco. Quiero pedir perdón a mi familia", dijo con la voz rota y entre lágrimas. Además, aprovechó el momento para pedir disculpas a Rocío por no haber estado "a la altura" en el pasado: "Perdona por esos abrazos que no te di. Ella lo sabe. Ella sabe que estamos muy pendientes de su hermano porque lo necesita pero yo la quiero y la amo y espero que esté bien. Ha sufrido mucho esta niña de chica", dijo, sin querer ahondar más en el tema.

La mujer de Antonio David desveló que "de toda la vida" ha prestado más atención a David Flores, que a su hermana Rocío. Y que la joven habría tenido que asumir responsabilidades que no eran propias de su edad. "A lo mejor es porque la veo más fuerte a ella y a él más débil. Pero no se pone celosa, al revés, de verme con su hermano así, ella me daría la vida. Yo soy Dios para ella. Pero quizás ha necesitado más abrazos míos".

Olga lamentó junto a sus compañeros el no haber podido estar pendiente de ella en ciertos momentos de su vida: "Tengo muchas ganas de darle un abrazo a mi marido, pero hablaría antes con Rocío (...) Ella ha ido nuestra cómplice, debería de haberle dado su lugar. No le he demostrado lo mucho que la he necesitado o lo bien que se ha portado conmigo". A lo que la sevillana añadió: "Ella sabe que amo su hermano por encima de todo y le veo más vulnerable. La he dejado más apartada, después de esta experiencia a nosotras dos nos va a unir mucho más".