María Teresa Campos: "Pedro Sánchez me llamó para pedirme el teléfono de Rocío Carrasco"

Pedro Sánchez se puso en contacto con Rocío Carrasco después del impacto mediático que supuso el estreno de su docuserie Rocío: contar la verdad para seguir viva. Así lo aseguró este viernes María Teresa Campos que acudió como invitada al programa Viernes Deluxe y donde habló sobre varias cuestiones del documental de Rocío, a la que considera una hija más.

Las Campos aseguró a Jorge Javier Vázquez que nunca ha perdido la esperanza de que se haga justicia con Rocío Carrasco. A pesar de que los jueces ya han hablado y no han dado la razón a la hija de Rocío Jurado, la veterana presentadora cree que "ese sufrimiento" merece un castigo porque "no hay derecho a hacer eso a una persona": "El primer día no fui capaz de verlo. Me duele mucho", dijo sobre la emisión del documental que se emite en Telecinco.

María Teresa reconoció que hay muchas cosas que desconocía y que está descubriendo gracias a la serie: "No sabía lo del tema de las patadas. Flipé. Si una hija tuya, que no es una niña de seis años, se deja que le coma el coco su padre para hacerle a su madre lo que le hizo.... Fue terrible. La niña fue una víctima, pero no tenía cinco años. Con dieciséis años una niña sabe todo lo que tiene que saber y lo que hizo fue muy fuerte", aseveró la invitada, que se mostró especialmente dura con Rocío Flores, que durante las últimas semanas ha tenido que ver como su madre y algunos colaboradores exhiben sin pudor todos los detalles sobre aquel hecho.

María Teresa Campos confesó también que Pedro Sánchez se puso en contacto con Rocío Carrasco para mostrarle su apoyo después de la emisión del primer episodio: "El Presidente me llamó y me pidió el teléfono de Rocío porque quería hablar con ella. Eso dice mucho de él. Los políticos no pueden estar ausentes de lo que ocurre en nuestro país y lo que ha hecho Rocío es muy importante". Relató que posteriormente preguntó a Carrasco por esa llamada y le confirmó que se había producido.

La llamada de Pedro Sánchez no ha sido la única reacción política que ha habido al documental. Semana tras semana, miembros del equipo de Irene Montero o incluso la propia ministra, han aparecido en los distintos programas de la cadena mostrando su repulsa al supuesto maltrato que Rocío recibió por parte de Antonio David despreciando así la presunción de inocencia y en algunos de los casos, como el de Montero, después de reconocer que no conocía ningún detalle sobre el asunto.