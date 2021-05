Agustín Bravo desvela lo que pasó con su carrera tras trabajar con Isabel Pantoja

Agustín Bravo ha desvelado sus verdaderos pensamientos sobre Isabel Pantoja. El participante de Supervivientes ha relatado en la Palapa lo que Pantoja hizo, o no hizo, y que cambió su futuro profesional para siempre.

Todo ocurrió a raíz del estallido de Sylvia Pantoja, cansada de que se le recuerde su intervención en La herencia envenenada. A partír de ahí el presentador dejó caer todo los que no había contado hasta ahora sobre la tonadillera.

"De Isabel guardo buenos recuerdos", empezó diciendo Agustín Bravo. "La única gala que llegó a presentar en una cadena fue en Telecinco en el año 93. Fuimos copresentadores. Después los recuerdos son más grises, ya tú sabes".

"¿Crees que fue ella la que te dejó sin trabajo en Canal Sur?", preguntó Jorge Javier Vázquez. "Ya lo hablé en un Sálvame'y yo dije que no tengo ninguna prueba. No puedo afirmarlo. Pero estoy seguro que no ayudó a que continuara".