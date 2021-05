Mucho se está especulando acerca de la relación que mantiene Tamara Falcó con Iñigo Onieva desde hace poco más de una semana, cuando una tal Fani, ex concursante de realities televisivos, dijo haber coincidido en una fiesta con Onieva y que éste estaba en una actitud muy cariñosa con una venezolana, y una vez que aquella se fue, intentó ligar con ella.

Le faltó el tiempo para contarlo en televisión, y desde entonces, la persecución a la pareja es permanente. Tanto a Tamara como a Iñigo se les ve bien y se niegan a dar cualquier tipo de declaración cuando les preguntan por la calle. El pasado fin de semana se les ha visto acudir juntos al torneo de saltos en el Club de Campo de Madrid, cogidos de la mano, demostrando que su relación sigue adelante. Me pongo en comunicación con Tamara y me desmiente todo de manera tajante: "Carlos no voy a darle ni un segundo más a esto". Así me lo confirmó.

Durante el fin de semana han continuado las especulaciones: Tamara habría hecho una producción para revista Telva y había llegado llorando con un gran disgusto por la ruptura con su novio. Algo que la propia subdirectora de la publicación, Lucia Francesch, desmiente que haya ocurrido, y que ni siquiera se ha haya hecho ningún reportaje con la hija de Isabel Preysler.

La última hora de la tarde del domingo fue la ultima vez que me tuve contacto con Tamara. "Todo es mentira". Lo mismo que su manager, Chus Martín, directora de una de las agencias de representación que goza de un gran prestigio. "Están encantados, y almorzando juntos en su casa. Iñigo le ha preparado un sándwich super elaborado, y están disfrutándolo mucho". Así me lo comentó.

Por otra parte, me comentan, que hace 3 días estaban juntos en uno de los locales de moda de Madrid, donde Iñigo trabaja, y se le vio encantados uno con el otro. El tiempo lo dirá, como se suele decir.