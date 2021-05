La fracasada demanda por inhabilitación del empresario Fernando Fernández Tapias por parte de los hijos de sus anteriores matrimonios ocultaría, al parecer, otros fines, y éstos serían de índole más privada y familiar.

Pese a que éstos —Fernando, Borja, Sandra e Íñigo—, nunca han hablado del tema directamente, sí lo han hecho intermediarios, aseguró en la crónica rosa de esRadio la periodista Beatriz Cortázar. Y a partir de ahí se deducen motivaciones subterráneas muy distintas a la intención de inhabilitar al empresario, que, en cierto modo, se habría, de esa manera, malinterpretado.

"No es cuestión de inhabilitación como de acceder. Habían llegado a la situación porque era difícil llegar a él", explicó, subrayando la existencia de motivos familiares. Lo que al parecer apunta directamente a la actual esposa de Fernández Tapias y madre de sus dos hijos más jóvenes, Nuria González.

La cuarta esposa de Fernández Tapias contrajo matrimonio con el empresario en el año 2002. Un matrimonio feliz que, no obstante, ha provocado disgustos a los hijos de sus tres anteriores matrimonios, los responsables de la citada demanda.

Y es que estos cuatro hijos (uno de ellos murió en un accidente de buceo) tienen una "pésima" relación con Nuria, que reside con su marido y sus dos hijos con él en el chalet de Puerta de Hierro.

Federico Jiménez Losantos habló sobre esta tremenda guerra familiar en esRadio y aseguró que no es Nuria quien ha ejercicio de muro con sus hijos, sino el propio empresario haciendo gala, una vez más, de su fuerte carácter. "La decisión la toma él. Si quiere ver a sus hijos los ve. Y si no los quiere ver, no los ve. No hay más. El padre siempre ha tenido mal carácter. Que no digan que es cosa de la señora y que lo tienen secuestrado, porque él es quien decide". Algo que corroboró en antena la periodista Beatriz Cortázar: "Fernando es genio y figura".

Mientras, haciendo gala de su habitual discreción, Nuria González no se manifiesta. Ella siempre se ha mantenido al margen, al menos de cara a la galería, y no quiere decir nada de este desagradable proceso.