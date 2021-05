Tamara Falcó en esRadio: "No soy celosa, cuando conocí a Íñigo sabía cómo era"

Tamara Falcó irrumpió en directo la crónica rosa de Es la mañana de Federico para desmentir cualquier asomo de crisis con su novio, Íñigo Onieva, tras la falsa noticia de su ruptura difundida este fin de semana.

Tamara Falcó agradeció en esRadio "la preocupación" de muchos seguidores y periodistas por ella y su relación, pero criticó a la vez "la preocupante mala interpretación y el acoso" que está sufriendo la pareja.

A continuación explicó en el programa de Federico Jiménez Losantos que "estamos fenomenal. Si tuviera la más mínima duda, otro gallo cantaría, pero no es el caso. Resulta un poco frustrante, pero entiendo que hay gente que tiene que rellenar minutos. Hay veces que hacen daño y no hay necesidad porque no es el caso", dijo, asegurando que Íñigo y ella siguen juntos.

Tamara entró al trapo sobre la fotografía de Iñigo descamisado y muy pegado a una chica: "No me preocupa lo más mínimo, estaba invitada a esa cena pero cancelé en el último momento porque estaba agotada de trabajar en la cocina. No es por ella en cuestión. Lo acompañaría con un par de vodkas y se le desabrochó la camisa. Si le conocierais sabríais lo cariñoso que es, con su perro, su madre y todo el mundo. No tengo la más mínima duda", dijo, con mucho humor pero con contundencia.

"Es molesto estar en boca por una razón que es injusta pero nos está uniendo más. En periodismo te dicen tienes que saber quién es tu fuente. Yo creo que la persona que lo ha dado no es de fiar", dijo, criticando la fuente original de la noticia difundida desde un programa de Telecinco.

Iñigo, que se ha tenido que ir a Ibiza por trabajo, ya lanzó un comunicado la semana pasada. En lo que respecta a Tamara, "yo no soy celosa porque si alguien está contigo tienes que confiar en él. Y cuando le conocí sabía cómo era", dijo en referencia de nuevo a ese carácter afectuoso.