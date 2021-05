Kiko Matamoros, expulsado de 'Sálvame' por defender a Pedro García Aguado y el juez Calatayud

La reciente entrevista de María Teresa Campos en Viernes Deluxe, con la intervención en directo de Rocío Carrasco, fue el objeto de debate este lunes en el programa Sálvame. Los colaboradores daban sus opiniones sobre las desafortunadas declaraciones de la veterana periodista, quien arremetió duramente contra Rocío Flores al hablar sobre la agresión contra su madre cuando era una adolescente: "Cuando la gente habla, piensa que la niña le pegó, pero lo que dio fueron patadas y patadas hasta que la dejó inconsciente", repitió en varias ocasiones.

Para Kiko Matamoros, este ha sido el testimonio "más duro" de todos los que se han escuchado durante este tiempo en los platós de televisión: "Ha desoído los consejos de la que ella llama 'su hija' y ha atacado de manera desmesurada a Rocío Flores". Asimismo, recordaba que el juez de menores Emilio Calatayud ha denunciado recientemente la actuación de Telecinco y de Rocío Carrasco en su documental al desvelar información sobre una joven que era menor de edad: "Se ha sacado a la luz toda la información sobre el comportamiento de esa niña cuando era menor, y eso se debe quedar en el juzgado de menores", explicó el juez días atrás.

Estos comentarios desataron la ira de Jorge Javier Vázquez, que volvió a atacar sin piedad al colaborador, tachando de "ridículos" sus argumentos: "Hablas del juez Calatayud. ¡Vete a tomar por saco! Por favor Kiko, si sigues así, salte a fumar. Un tío que ha acusado a mujeres que han sido objeto de abusos... por favor. ¡Vete a fumar anda", le recriminó mientras le invitaba con sus gestos a salir del plató.

El colaborado defendió que hay "una ley que protege a esta muchacha para que no se desempolve su pasado": "Lo digo yo y el poder judicial. ¿Que la ley no protege a los menores para que no le saquen los antecedentes penales, que no los tiene por otra parte?", continuó. El presentador despreció las palabras de su compañero y continuó con sus burlas: "Si me dices que el juez Calatayud es el que va en contra de lo que dice Rocío Carrasco es para decir: 'Tío, no hagas más el ridículo'. Te imaginaba mucho más inteligente".

Kiko Matamoros también destacó las últimas declaraciones sobre este asunto de Pedro García Aguado, que durante años ayudó jóvenes problemáticos en el recordado espacio Hermano Mayor. Según el exjugador español de waterpolo, no se puede juzgar a una persona, en este caso Rocío Flores, por lo que hizo cuando era una niña. "Pedro García Aguado no es un referente. No es el máximo referente", contestó el presentador a lo que Matamoros añadió: "El máximo referente es la ley de protección del menor".

"Repasa la biografía del juez Calatayud", le recriminó mientras Kiko Matamoros salía del plató. "Podemos opinar lo que nos dé la gana. Vuelvo a decir: ¿Crees que esta tía (Rocío Carrasco) sale en la tele sin contar con el consejo de gente que le dice: 'Sal y cuéntalo'? ¿Crees que lo hace por su cuenta? Este tipo de situaciones necesitan su tiempo. No me gustan las personas intransigentes", añadió Jorge Javier aprovechando que Matamoros ya no se encontraba junto al resto de colaboradores.