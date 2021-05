Rosa Benito destapa la mentira que María Teresa Campos ha contado durante años

María Teresa Campos acudió la pasada semana al plató de Viernes Deluxe para hablar por primera vez sobre el documental, Rocío: contar la verdad para seguir viva, que protagoniza Rocío Carrasco en Telecinco. La comunicadora se mostró especialmente molesta con Rosa Benito, que durante años ha mantenido que Rocío Jurado y Teresa Campos nunca fueron amigas.

"Ha dicho que yo no la conocía", dijo la invitada muy molesta. "Voy a preguntarles a todos ustedes: ¿Saben quién es Rocío Jurado? Porque yo no lo sé. Creo que Rosa debe callarse ya", expresó tajante mirando a cámara. Por su parte, Terelu Campos también aprovechó su participación en Viva la vida para criticar a la cuñada de Rocío Jurado: "Teníamos una relación muy buena cuando trabajábamos juntas. Si queréis saber lo que pasó, pregúntale a ella. La traéis, la invitáis y ese día, si es posible, no vengo", comentó a la presentadora Emma García.

Rosa Benito tuvo la oportunidad de contestar a madre e hija en el programa Ya es mediodía, donde insistió en que la matriarca de las Campos y la cantante no eran tan amigas como ella ha hecho creer al público: "Le quiero contestar a María Teresa, porque para mí ha sido una comunicadora maravillosa. Lo que he visto ahora no me ha gustado... y no digo más".

Teresa calificó a Rosa Benito de "descerebrada", la peluquera en cambio cree que ha sido "muy coherente" durante estos años: "Me llama descerebrada en una revista que sale los miércoles y yo le digo que nunca he estado así, que he sido muy coherente. He sufrido muchísimo. Se sabe el problema que yo tuve con Hacienda y lo cuenta para hacerme daño. Me da pena porque yo he hablado tres o cuatro veces de ella. Yo he tenido un problema psicológico, lo he superado, he sido fuerte y aquí estoy", respondió Rosa visiblemente molesta.

Reconoció que sigue teniendo "mucho cariño" por Terelu, ya que estuvieron ocho años trabajando juntas en Sálvame: "Es la única que me paraba los pies. Yo no voy a hablar nunca mal de ella porque hemos tenido una gran amistad. Me afecta mucho que me insulten porque yo no lo he hecho con nadie. Es muy fuerte, es hacerme daño por hacerme daño. Yo ya no soy esa que se volvía loca".

La colaboradora también aclaró el motivo por el que Rocío Jurado habría invitado a la familia Campos a su boda con José Ortega Cano: "Fue gracias a Marily Coll". Según la ex de Amador Mohedano, la diseñadora habría intercedido para ello: "Le dijo a Rocío: 'Invita a Teresa'. Porque ella no pensaba ni invitarla a su boda. ¡Es que no eran amigas! ¡No tenían relación! No insulto a nadie, pero es que no eran amigas. Yo quiero vivir tranquila. Dejadme vivir".