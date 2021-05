Carlota Corredera culpa a Jorge Javier de lo que ocurrió en el primer programa de Rocío Carrasco

Carlota Corredera se ha convertido en apenas tres meses en la máxima defensora del testimonio de Rocío Carrasco, concretamente desde que comenzó la emisión del documental Rocío: contar la verdad para seguir viva. Tras ponerse al frente del debate a partir del segundo programa (el primero lo presentó Jorge Javier Vázquez), la de Vigo ha intentado silenciar y amedrentar a compañeros "negacionistas" que han puesto en duda el relato de la hija de Rocío Jurado, entre otros a Ana Rosa Quintana o la colaboradora de esRadio Beatriz Cortázar.

Esta semana la presentadora ha concedido una entrevista a El País donde vuelve a arremeter contra aquellos que no comulgan con todo lo narrado en el documental y alaba la actuación de políticas como Adriana Lastra o Irene Montero, que calificaron de maltratador a Antonio David sin que haya una sentencia que así lo confirme: "Desde el primer momento entendí que lo que estaba pasando era muy grande. Vi la reacción en Twitter de Irene Montero o Adriana Lastra, mujeres que escucharon el testimonio de Rocío y no tuvieron ninguna duda en calificarla como mujer maltratada".

Carlota asegura que el éxito de audiencia de la serie ha pillado a todo el equipo "desprevenido" porque no conocía la "envergadura" de todo lo que se ha contado en esas grabaciones. "Rocío conoce a personas de la Fábrica de la Tele [la productora del programa] desde hace mucho tiempo que no sabían de su historia, pero en cuanto la conocieron entendieron que no se trata de una portada o una exclusiva, es una historia de violencia sostenida en el tiempo", comenta en la entrevista.

Al ser preguntada sobre la polémica surgida durante la emisión del primer capítulo del documental, donde el tono solemne del relato era interrumpido cada cierto tiempo para anunciar un concurso en el que sorteaban 12.000 euros y que fue muy criticado en las redes sociales, Carlota Corredera echa balones fuera: "Ese cambio de tono obedece a que es un aprendizaje continuo. Yo no estaba el primer día, pero estoy convencida de que se dieron cuenta de que hubiese sido mejor no haber hecho ese sorteo", dice, señalando al presentador Jorge Javier Vázquez, responsable del programa durante su primera emisión. "No se ha vuelto a repetir y también me gustaría que se valorase", añade sobre los siguientes episodios que ella ha presentado.

Por otro lado, la comunicadora asegura que durante el último capítulo de la serie, Rocío intentará "revolver dudas sobre la relación con su hijo y, sobre todo, con su hija". Esperemos que, ahora sí, después de trece interminables capítulos, la hija de Rocío Jurado sea capaz de dar una explicación convincente sobre el motivo por el que no tiene relación con sus hijos (especialmente con David) desde hace años.