Isabel Díaz Ayuso se desconfina en Ibiza con un nuevo amor

Lecturas se lleva la exclusiva de la semana con un reportaje gráfico de seis páginas y una docena de fotos en las que vemos al nuevo amor de la flamante presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tres semanas después de arrasar en las urnas, Isabel Díaz Ayuso se ha marchado a Ibiza, aprovechando el primer fin de semana de desconfinamiento, acompañada de un hombre moreno con barba, que según Lecturas se llama Alberto, tiene 43 años y es de origen andaluz. Nosotros añadimos que se trata de un hombre divorciado y padre de tres hijos.

En las fotos, vemos a la presidenta madrileña seguir en su vida privada la misma tónica que en su vida laboral: ni se corta, ni se esconde. La pareja pasea, se hace selfies, conversa animadamente y se besa. Con beso de verdad, de mano en la nuca y no te separes.

Y el hecho de que lo haga sin mascarilla (pasear, sólo Tamara Falcó se besa con mascarilla), que lo haga en una terraza a la vista de todo el mundo y que no se oculte, me hace pensar que ya tenía ganas de que la historia se filtrase para poder normalizarla. Eso, o que es muy, muy ingenua.

Kiko Rivera y su cita mensual con 'Lecturas'

Kiko Rivera ha debido firmar un contrato con Lecturas por el que tiene que hacer una entrevista periódica con la revista. Aparecer cada mes o cada mes y medio. Este miércoles la novedad es que su interlocutor no es Mila Ximénez o Karmele Izaguirre. En esta ocasión le hace la entrevista Jorge Javier Vázquez, con el que hizo las paces cuando empezó a arremeter contra su madre.

Con la excusa de que acaba de reformar el loft que le destrozaron unos okupas, Paquirrín posa en diferentes espacios de la vivienda como si fuese el protagonista de uno de esos programas de decoración de Divinity en los que apreciamos el "antes y el después" de las reformas.

El titular elegido para la portada: "Prefiero morirme sin abrazar a mi madre si no cambia", ya nos deja claro que lo que le interesa a Jorge Javier es la carnaza. Y eso que Kiko ha bajado la guardia: de sus palabras se desprende que está deseando que le llame Isabel Pantoja. "Todo me recuerda a ella. He estado con Calleja grabando en Nepal, vi a una madre elefante lavar al hijo y me acordé de mi madre".

También abordan el tema de la venta de Cantora, sin aportar luz a esta compra-venta tan confusa. Dice Kiko que todavía no ha vendido la finca, que no le ha gustado que los compradores se hicieran una foto en la puerta de la finca con su logotipo, que su madre se quiso reunir a solas con él pero él lo rechazó, que sigue pidiendo los trajes de torear de su padre que tanta falta le hacen (ironía) y que le ofrecen millón y medio por el terreno.

Luego viene lo farragoso. Acusa a su madre de tener a alguien protegiéndola: "Mi madre sigue sin pagar su hipoteca, llegará un momento en el que se la van a quitar. No sé cómo no se la han quitado ya… No sé qué tipo de contactos puede tener o qué le pasa, pero a ella no le quitan nada".

Explica Paquirrín jugando al cuento de "La Lechera" que si vende la finca por millón y medio, le quedarían unos ochocientos mil tras pagar a Hacienda. "Mi madre me debe unos 5 millones de euros, les dije que les perdonaba el dinero. Sólo tienes que limpiar la deuda (1,1 millones) y poner la finca a mi nombre, como mi padre quería". Y añade que si la compran "no tiene muy claro" si podría entrar gente a vivir allí: "Creo que la querrán comprar entera. Creo que al final va a salir a subasta. Al comprarla, el dueño puede entrar en la casa". Vamos, que no se entera de nada.

También cuenta Kiko que su madre llama a sus hijas últimamente "al número de Irene" y que como está acostumbrada a que la gente vaya detrás de ella, "este tirón de orejas tiene que durar hasta que reacciones".

Además, explica la demanda que ha interpuesto contra su tío Agustín por "estafa, apropiación indebida y otra cosa más" (qué intriga). Se verán las caras en los juzgados el 1 de junio a las diez de la mañana. ¿Y si fuese condenado a cárcel? "No quiero ningún mal… pero p´alante".

Y para terminar, arremete un poquito contra todos los miembros de su familia. De hecho da la sensación de que tiene algún tipo de manía persecutoria cuando cuenta que ni siquiera le habla de sus problemas a su mujer por si se le escapa en la tele. "Mi prima Anabel está un poco subida". Y de su hermano Fran dice: "¡No necesito que me tiren más piedras, necesito que me escuches!". Por último, la nota de humor: reconoce que "lo suyo" al lado de lo de Rociíto se queda en anécdota.

David Flores, fin de semana familiar

Lecturas, revista portavoz de Rocío Carrasco y su núcleo duro, dedica un reportaje este miércoles a David Flores, que unas horas después de declarar en el juzgado a petición del juez por impago de su pensión, salió a pasear por Málaga.

En las imágenes vemos al joven junto a dos mujeres que, al parecer, son amigas de Olga Moreno, su madrastra. Lecturas explica los pormenores de su declaración, filtrada por los periodistas cercanos a Rociito.

'¡Hola!' y la última gran boda aristócrata

No sorprende la portada de ¡Hola! de este miércoles. La revista apuesta por bodas de menos postín habitualmente y con este acontecimiento, el más importante de la Casa de Alba en mucho tiempo, no iba a ser menos.

El reportaje, de 24 páginas, muestra lo que ya hemos visto en varios diarios digitales, pero con la calidad habitual de ¡Hola! Los novios con los pajes, los novios con los padrinos, los novios bailando el vals, el paseo por los jardines o las invitadas mejor vestidas, entre las que destacaron Sofía Palazuelo e Inés Domecq.

¡Hola! ha tenido además la delicadeza de editar algunas imágenes que hemos visto en otros medios y que muestran detalles del Palacio de Liria como los cordones que guían a las visitas, que podrían haber quitado para tan ilustre ocasión.

Cóctel de noticias

Ana Obregón y Norma Duval despiden a sus madres. Todas las revistas se vuelcan en estas dos grandes damas de la crónica social española.

Isabel Preysler, en los toros con sus amigas y con Mario. ¡Hola! muestra varias imágenes de la pareja en el tendido junto a las hermanas Lapique, Elena Cue o Nuria González, la mujer de Fefé, que, recalca ¡Hola!, hacía su primera aparición en público después del juicio que ha enfrentado a su marido con sus hijos mayores.

Makoke, ilusionada con un nuevo amor. Semana publica varias fotos en exclusiva de la ex de Kiko Matamoros, que, según la revista, está recuperando la sonrisa junto a un atractivo empresario llamado Luis. Separado, padre y empresario del sector farmacéutico, vive en el madrileño barrio de Aravaca y es "moreno, atlético y tatuado".

Paloma Cuevas diseña con Rosa Clará el traje de comunión de su hija. No sabemos cuándo será la celebración pero sí que el vestido es parte de la colaboración que está haciendo con la firma de trajes de novia.

Mar Flores, blanco y negro para la comunión de sus hijos. ¡Hola! y Semana muestran varias fotos de los dos días consecutivos en los que sus mellizos han recibido este sacramento. En una de las jornadas, lució un vestido en tonos azulones de manga larga y casi hasta los pies muy al estilo de la Serena de El cuento de la criada, y al día siguiente lo cambió por un mono blanco con transparencias.

Mila Ximénez celebra su 69 cumpleaños con sus amigos. Jorge Javier, Belén Rodríguez o el estilista Pablo Mallavia salieron a comer con la periodista. Vemos las imágenes en Lecturas, la revista en la que colabora.

Muere Octavio Aceves a los 73 años. Todas las revistas destacan la figura del que ha sido uno de los mejores videntes de todos los tiempos.