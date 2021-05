La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha abundado en nuevos datos sobre el último interés amoroso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que este miércoles aparece en la portada de Lecturas en compañía de Alberto.

Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana en esRadio, ha aportado nuevos datos sobre este nuevo "Sr. Ayuso": "Se llama Alberto González, divorciado, tiene 43 años y tres hijos".

Además, en la crónica rosa de esRadio se destacaron más datos, como su procedencia andaluza y que la intención de la pareja es "no esconderse", ya que ha sido ella misma quien ha proporcionado esos datos al director de Es la mañana de Federico. Alberto, además, "tiene muy buena relación" con su ex.

Tal y como aseguró Isabel González, subdirectora de Es la mañana de Federico, "el 4 de mayo —fecha del triunfo electoral de Ayuso en Madrid— ella ya tenía en mente a Alberto". Es más, "ella no ha impedido las fotografías, lo ha facilitado".

No obstante, Díaz Ayuso no planificó estas imágenes, alguna muy "explícita" por lo sincero del beso retratado, tomadas por paparazzi y publicadas en Lecturas. "Si no se ha ocultado es porque no se quería ocultarlo. Pese a que ella fue a Ibiza totalmente inocente y no sabía que la iban a hacer fotos".

Federico continuó aportando datos: no es una relación exactamente nueva, y comenzó después de la ruptura de Ayuso con el peluquero Jairo Alonso, que transcurrió en muy buenos términos.

Queda por averiguar si ciertos sectores políticos y de la prensa pueden utilizar a Alberto para arremeter contra Isabel Díaz Ayuso, tan amada por los madrileños como odiada por la izquierda a la que ha batido en votos. "Ella lo que quiere es ser feliz. Ha sobrevivido a todo y ahora es intocable", dijo el director de Es la mañana de Federico.