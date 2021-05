Kiko Rivera enseña su única propiedad y se frota las manos con Cantora

Kiko Rivera es entrevistado por Jorge Javier Vázquez en Lecturas para recordarnos que todavía sigue enfadado con su madre, Isabel Pantoja. La excusa, sin embargo, es enseñar el loft que ha remozado después de que se lo destrozaran unos okupas. "Es lo único que tengo en propiedad", asegura.

"Prefiero morirme sin abrazar a mi madre si no cambia" es el efectista titular, pese a que Kiko deja entrever que quiere volver a hablar con ella. "Todo me recuerda a ella. He estado con Calleja grabando en Nepal, vi a una madre elefante lavar al hijo y me acordé de mi madre", llora.

La venta de Cantora es una de las cuestiones candentes para Kiko. Asegura que aún no ha vendido la propiedad y que le molestó mucho que los compradores se fotografiaran en la puerta de Cantora. Así lo explica: "Le hice a mi madre una oferta, limpiar la deuda y poner Cantora a mi nombre, como quería mi padre. No contestó".

La portada con Kiko Rivera | Lecturas

Cuando encontró compradores su madre sí quiso reunirse con él a solas, pero lo rechazó. Le ofrecen millón y medio por el terreno, de modo que tras pagar a Hacienda le quedarían 800.000. "Mi madre me debe unos 5 millones de euros, les dije que les perdonaba el dinero. Sólo tienes que limpiar la deuda (1,1 millones) y poner la finca a mi nombre, como mi padre quería". Y sobre la venta: "Creo que la querrán comprar entera. Creo que al final va a salir a subasta. Al comprarla, el dueño puede entrar en la casa", reflexiona.

Y es que, según asegura, Isabel Pantoja "sigue sin pagar su hipoteca, llegará un momento en el que se la van a quitar. No sé cómo no se la han quitado ya… No sé qué tipo de contactos puede tener o qué le pasa, pero a ella no le quitan nada".

Además, Kiko Rivera se verá las caras en los tribunales con Agustín Pantoja el próximo 1 de junio a las diez de la mañana. Aunque no quiere ningún mal para nadie, si sale cárcel para su tío, "pues pa’lante". De su hermano Fran parece que ya se ha vuelto a distanciar ("no necesito que me tiren más piedras, necesito que me escuchen") y de su prima Anabel Pantoja asegura que "ya no es la misma. Está un poco subida, todo el día enfadada".