María Teresa Campos frena a Pablo Motos tras una incómoda pregunta

María Teresa Campos ha visitado un nuevo plató de televisión tras su controvertido paso por Viernes Deluxe para hablar sobre el documental sobre Rocío Carrasco. En esta ocasión la presentadora cambió de registro y acudió a El Hormiguero para recordar episodios de su trayectoria profesional y reflexionar sobre algunos momentos de su vida.

Antes de la charla, Pablo Motos y María Teresa rompieron el hielo bailando y derrochando complicidad. "Esto es una fusión entre cadenas. Esta noche explota el mundo", bromeó el presentador mientras la invitada se intentó sentar en su silla por error: "Claro, como tú estás acostumbrada a mandar...", señaló Motos.

"La última vez que viniste estabas muy enamorada", le dijo a la invitada haciendo referencia a su relación con Bigote Arrocet. "Por cerrar esa historia, si pones en una balanza lo bueno y lo malo, ¿qué compensa más?", preguntó. Una cuestión que no gustó nada a María Teresa, que paró los pies al presentador: "Hay muchos ratos buenos que uno se empeña en tirarlos por tierra y hacer las cosas mal. Nada es eterno y se puede romper la relación pero uno se sienta con la persona. Nunca debe uno quedar de esa manera, no es necesario", comenzó diciendo María Teresa, a lo que Motos respondió: "Pero te dejó por Whatsapp, ¿no?".

Teresa pidió al presentador cambiar de asunto: "Yo no pienso estar el resto de mi vida, que ya es poca, hablando de ese ser. Ese ser pasó por mi vida, fueron 6 años, más o menos felices, pero no está ni se le espera. Dejadme de eso ya...". "Para hablar cara a cara y tomarse un café hace falta valor", concluyó el presentador antes de cambiar de tema. "Yo nunca he sido cobarde", señaló la invitada antes de continuar con la entrevista.

Una reacción que sorprende, teniendo en cuenta que la matriarca de las Campos habló el miércoles pasado en la revista Lecturas sobre su relación con Bigote Arrocet, y volvió a reprocharle su comportamiento y la forma en la que rompió su relación. Esto hizo que saliesen a la luz declaraciones de familiares del chileno que calificaron de "despechada" a la presentadora y negaron que Bigote tenga intención de retomar su relación con ella.