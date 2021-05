Miriam Díaz Aroca: "La verdadera vacuna es un abrazo"

Miriam Díaz Aroca ha reaparecido ejerciendo de presentadora en la entrega de los premios Optimistas comprometidos de la revista Anoche tuve un sueño. Un evento de lo más especial en el que la actriz se convirtió en una de sus protagonistas por su discurso negacionista, pidiendo respeto para aquellos que no quieren ponerse la vacuna contra el coronavirus.

Preguntada sobre si está deseosa de recibir la llamada para vacunarse, Miriam Díaz Aroca se ha mostrado tajante: "No". La causa es que la presentadora cree que la vacuna "es una opción", y "que la gente que quiera vacunarse se vacune y la que no que no lo haga".

Según aseguró, "la mía será la que tenga que ser, pero observo que los que opinan A no respetan a los que opinan B. No entiendo eso. Yo respeto si te la quieres poner y si no te la quieres poner también. Es una opción de vida, tiene que ser una opción como todo, voluntario".

Por lo tanto, y pese a que no quiere desvelar si se va a poner vacuna, Miriam Díaz Aroca ha querido al menos lanzar unas palabras de consuelo a los ancianos y todos aquellos que han perecido por el coronavirus.

"A todos los que no han podido ni recibir abrazos y vacunas, que han perecido, la vacuna para mí, la verdadera vacuna, además de, es un abrazo, es el contacto, es el decir te quiero y no te preocupes, no pasa nada, estoy contigo. Esa ha sido la verdadera enfermedad".