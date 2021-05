Rocío Carrasco desprecia las súplicas y los llantos de su hija: "No es real"

Después de trece semanas, la docuserie sobre la vida de Rocío Carrasco llegó a su fin este miércoles en Telecinco. Aunque ya se rumorea sobre la posibilidad de que exista una segunda tanda de capítulos, esta vez centrados en sus problemas con su familia materna, así como de otra entrevista en directo, la docuserie puso punto y final a su primera temporada con un capítulo centrado en los hechos más actuales de la vida de su protagonista.

El episodio de esta semana contenía las primeras declaraciones de Rocío Carrasco sobre el paso de su hija por Supervivientes, el que en su momento dijo que no iba a ver porque "no lo echaban en Netflix", a pesar de llevar años sin tener contacto con ella. Durante su estancia en Honduras, Rocío Flores suplicó en más de una ocasión tener noticias sobre el estado de su madre, ya que coincidió con el inicio de la pandemia mundial por el coronavirus. La superviviente también rogó entre lágrimas tener algún tipo de contacto con su progenitora en su regreso a España: "Necesito saber cómo está mi madre. Me parece súper injusto. Que con que me diga: Rocío, estoy bien, lo demás me sobra".

Las imágenes sobre estos momentos fueron mostradas a Rocío Carrasco, que inmisericorde, aseguró que las reacciones de su hija "no son reales": "No me hace bien ver estas imágenes porque sé que no es real. ¿De repente cuando está aquí su madre es Olga y cuando se va a Supervivientes su madre soy yo? (...) Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado sabiendo lo que sabía (...) Yo no estoy culpabilizando a mi hija de ser como es, yo culpabilizo a ese que está ahí, a ese deshecho, esa inmundicia de ser que es Antonio David Flores".

Rocío asegura que no reconoce a su hija en televisión y que dejó de hacerlo aquel 27 de septiembre de 2012, cuando recibió la agresión: "Mi hija y mi madre no se parecen en nada. Otro gallo hubiera cantado de ser así. Ya no veo los ojos de mi padre cuando la miro. Eso era cuando era pequeña. Ya no la reconozco", comentó sobre sus sensaciones al verla en televisión. "Su popularidad ni la llevé ni la dejé de llevar, al final es para lo que la ha educado y para desempeñar ese papel. Por eso digo que es muy cruel porque él se victimiza delante de su hijo y la da responsabilidad de tener que defenderlo. Pero no solo en televisión, en la vida en general".

Al preguntarle si considera a su hija "una niña de Hermano Mayor", recordado programa de Pedro García Aguado donde ayudaba a rehabilitarse a adolescentes problemáticos, Rocío volvió a acusar a Antonio David de la imagen que su hija tiene en televisión: "No sé si a la sentencia del tribunal de menores se puede llamar de Hermano Mayor (...) Me molesta que lo digan porque la he parido yo pero tampoco es culpa de nadie. Es solamente culpa del padre porque al padre le ha dado exactamente igual exponer a su hija públicamente sabiendo lo que tenía detrás y sabiendo que esa información iba a salir. La ha cogido y la ha tirado delante de todo el mundo sin importarle las consecuencias. Un buen padre no expone así a su hija". Unas declaraciones cuestionables si tenemos en cuenta que ella ha sido la encargada de narrar con pelos y señales la agresión que sufrió por parte de su hija adolescente.

El motivo de su intento de suicidio

La protagonista del documental relacionó su intento de suicidio, ocurrido el 5 de agosto de 2019, con la primera aparición de su hija en un plató de Telecinco: "Entré en pánico al descubrir que mi hija iría a defender a su padre al plató de Gran Hermano VIP. No por su aparición en televisión sino por lo que iba a defender. No quería volver a repetir ese infierno", señaló.

"Aquel cinco de agosto decidí que no quería seguir viviendo. Que todo era superior a mis fuerzas. Ya no quería levantarme de la cama ni seguir viviendo de esa manera. La única manera de que se terminara era quitándome de en medio. Es que no tenía fin, no tiene fin. Yo no le veo el final a esto. Yo lo único que pedía es que dejase de maltratarme y veo que eso no llega y que de repente se va a volver a repetir. Decido no seguir con mi vida para adelante", narró sobre el intento de acabar con su vida.