Rocío Flores deja en evidencia a los que critican a Olga Moreno: "Ahora no interesa"

Rocío Flores regresó este martes al plató de Supervivientes: tierra de nadie, a solo un día de la emisión del capítulo final de la docuserie sobre su madre, Rocío: contar la verdad para seguir viva. Una última entrega en la que Rocío Carrasco hablará sobre cómo vivió las primeras apariciones de su hija en televisión así como de su paso por el reality de supervivencia.

Las últimas declaraciones de Olga Moreno sobre las polémicas familiares generaron cierto malestar en Rocío Flores pero tras ver a la mujer de su padre "destruida" y "arrepentida" de haber hablado "tanto de ellos", la joven quiso aclarar ciertos asuntos aprovechando su presencia en el plató de Telecinco. "Olga no me tiene que pedir perdón (...) No me ha llamado nada la atención lo que ha dicho sobre nosotros, porque dice la verdad", expresó, negando que esté molesta.

"Me encantaría de verdad que las personas que están criticando a Olga por el hecho de hablar de su vida, se hubiesen ido a la isla en las circunstancias que se ha ido ella. A ver si son capaces", dijo, refiriéndose al hecho de que el comienzo del concurso de la sevillana coincidió con el despido de Antonio David Flores y el estreno del documental sobre Rocío Carrasco.

"Si Olga entra el año pasado, antes de esto, los que la atacan ahora estarían dando palmas con las orejas por las vivencias que Olga está contando, pero ahora no interesa. Se está currando el concurso de pleno", afirmó rotunda, dejando en evidencia a los colaboradores más críticos con su madrastra.

También habló sobre la confesión de Olga cuando lamentó el no haberle dado "todos los abrazos y besos que se merece" al haber estado "volcada con David y sus necesidades especiales": "Somos tres hermanos, no dos, sino tres, y cada uno hemos tenido nuestras necesidades".