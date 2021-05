Enrique Ponce toma una drástica decisión antes de su reencuentro con Paloma Cuevas

Enrique Ponce ha estado en el punto de mira de la prensa del corazón desde que anunció su divorcio de Paloma Cuevas y confirmó su romance con la joven Ana Soria. Cada una de sus apariciones, desde su vuelta a los ruedos hasta su apariciones públicas han sido objeto de debate , motivo por el que el diestro ha tomado una drástica decisión respecto a su exposición pública.

El torero ha eliminado su cuenta oficial en las redes sociales. Un retiro mediático que llega días antes del esperado reencuentro con Paloma Cuevas. La expareja tendrá que verse las caras en la Primera Comunión de su hija Bianca. Aunque por el momento se han desvelado pocos detalles sobre la celebración, Enrique y Paloma quieren proteger a su hija del aluvión de medios de comunicación que se espera.

"Esta página no está disponible. Es posible que el enlace que seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram", es el mensaje que reciben los usuarios cuando intentan acceder al perfil de Instagram de Ponce. Esto podría deberse a dos motivos: o que ha bloqueado momentáneamente perfil o que ha optado por borrarlo.

Desde que confirmó su relación con la joven almeriense, ha utilizado las redes sociales para presumir de su amor, algo a lo que no nos tenía acostumbrados durante su matrimonio con Paloma Cuevas. El hecho de que en los próximos días se tenga que reencontrar con su ex, podría haber hecho que tomara la decisión de intentar desintoxicarse de las redes sociales y de todo lo que se dice en ellas.

Hay que recordar que las hijas del matrimonio aún no conocen a la pareja de su padre. El torero prefiere ir poco a poco en ese sentido y no precipitar el primer acercamiento. Por este motivo, se espera que Ana Soria no acuda a la Comunión de Bianca. De este modo, Enrique Ponce evitará tensiones que puedan afectar a la buena relación que mantiene con la madre de sus hijas.