Jorge Javier humilla a Antonio Montero: "Gente como tú emponzoña la sociedad"

Días después de la expulsión de Kiko Matamoros del plató de Sálvame por defender las opiniones de Pedro García Aguado y el juez Calatayud respecto a la protección del menor y el caso de Rocío Flores, Jorge Javier Vázquez ha vuelto a humillar a otro de sus colaboradores, Antonio Montero. El enfrentamiento entre el presentador y el colaborador se desencadenó durante un debate sobre el trato que se está dando a Olga Moreno desde su participación en Supervivientes.

La mujer de Antonio David está siendo muy criticada por hablar sobre los hijos de su marido, de Rocío Carrasco e incluso de Rocío Jurado. Mientras que unos como Marta López o Antonio Montero defendían que la superviviente está en todo su derecho de hablar de su familia y su vida, otros como Jorge Javier Vázquez se mostraron muy críticos con su actuación.

El presentador recriminó a su compañera Marta López la defensa férrea que hace de su compañera cuando la conoce de hace "apenas 15 días". Fue entonces cuando intervino Montero, dirigiéndose directamente al presentador: "Te recuerdo que, cuando Olga Moreno vino al Deluxe, tú ibas con ella cogida del brazo por los pasillos", recordó.

"¡Claro! Porque me dijeron que estaba nerviosísima por venir al programa. ¿Qué querías que hiciera?", se justificó visiblemente molesto ya que para él "esto no venía a cuento". "Desde que comenzó el concurso he defendido que es muy buena superviviente. ¿Qué dije de Olga ayer?", preguntó al tertuliano, que no estuvo presente en el programa. Montero no supo responder, algo que hizo enfurecer al presentador. "La gente como vosotros, que no ve los programas, emponzoñáis la sociedad", le espetó al periodista mientras realizaba aspavientos e intentaba silenciar al colaborador.

El programa dio paso a un video, durante el cual el tertuliano desapareció del plató y se reunió con la dirección del programa, que le exigió unas disculpas para el presentador. A su regreso, el periodista dirigió unas palabras a Jorge Javier: "Lo siento Jorge, no te había dicho que tenía que haber dicho eso como presentador y te pido perdón", dijo. Unas disculpas que fueron rechazadas por el de Badalona: "No lo acepto porque te han dicho lo que tienes que decir. Ahora no intentes adornar con un lacito tus palabras".