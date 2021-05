Julia Janeiro, pillada increpando a un hombre de 70 años "que la miraba mucho"

Después de cumplir la mayoría de edad, la popularidad ha desbordado a Julia Janeiro. El impacto que supuso su primera aparición pública, hizo que a joven tomase cartas en el asunto y decidiese recluirse durante unos días en la casa que comparte con su novio Bryan y la familia de este, y apenas la hemos podido ver.

Esta semana la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha vuelto a ser noticia tras ser pillada muy enfadada a la salida de un partido de fútbol de su pareja, que juega en el Aranjuez y que ha bajado a Tercera.

El partido tuvo lugar en Alcalá de Henares y cuando Julia se dispuso a abandonar el recinto, protagonizó un fuerte enfrentamiento con un hombre de 70 años "que no paraba de mirarla". Según un testigo de los hechos, Julia "increpó al hombre que estaba en la calle y ella le dijo que por qué la miraba tanto": "Al principio cuando la vi, en la grada todo el mundo la llamaba Jesulina, me pareció súper pequeña pero luego vi que se defendía sola".

Belén Esteban se ha pronunciado sobre este hecho y, sin disculpar la actitud de la hija de Jesulín, criticó los comentarios que la grada hizo sobre Julia: "Nadie tiene que llamarla Jesulina porque ella se llama Julia". "No voy a justificar lo que cuentan porque está mal, pero por ser hija de Jesulín no se pueden consentir ciertas cosas. Julia hasta el día de hoy no ha hemos visto en ningún lado y hay que tener respeto".

Juls baja el tono de sus fotos en Instagram

El programa Sálvame analizó las redes sociales de la joven y descubrió que también "ha bajado el tono" de sus publicaciones. En su lugar ha optado por fotografías más cuidadas y menos sugerentes, tal y como le habría recomendado su hermana Andrea. Al parecer, la hija de Belén Esteban estaría aconsejando a su hermana sobre cómo lidiar con la presión mediática.