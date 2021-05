Diego Arrabal abandona 'Viva la vida' de forma voluntaria

Diego Arrabal, colaborador desde hace 4 años de ‘Viva la Vida’, uno de los programas de más éxito de Telecinco, ha tomado una seria decisión y ha optado por dejar el programa de forma voluntaria. "Lo venia pensando desde hace tiempo, y al final me he decidido. Para mí suponía el salir de mi casa los sábados a las 6 de la mañana y regresar los lunes como pronto a la hora de almorzar, y francamente, no me merecía la pena. Mi salida ha sido de buenas formas, y tengo que seguir con mis reportajes fotográficos, que es a lo que me dedico desde hace décadas. La televisión no me permitía dejar mi otro trabajo, porque mis necesidades económicas son superiores". Así me lo confesó.

El pasado 16 de mayo fue su ultima aparición, y en redes sociales así lo ha explicado. "Aun no me puedo creer, tras muchos maravillosos años colaborando para ‘Viva La Vida’, el pasado 16 de mayo fue mi ultimo programa. Después de tantos retos profesionales y proyectos, llegó el momento de la despedida".

Decisión personal

Posteriormente en otro post, aclaró, que ha sido una decisión totalmente personal, desmintiendo que no le hayan echado y así ha zanjado y aclarado posibles rumores. La propia Emma García, le ha dedicado en directo unas palabras muy cariñosas, desde el corazón y diciéndole que siempre le llevará ahí: los colaboradores que estaban en plató se sumaron para enviarles muestras de cariño.

Como colaborador del programa, puedo decir que se le echa de menos. Es un magnífico compañero y mejor amigo.