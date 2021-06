Ágatha Ruiz de la Prada ha negado la exclusiva de Es la mañana de Federico, recogida por todos los medios, de que habría vuelto con su ex, Luismi Rodríguez, tras romper con Luis Gasset. Ahora la diseñadora desmiente que fuera a la boda con su ex asegurando que no están juntos y que solo "fue a una boda donde estaba él, que es distinto".

En declaraciones a Europa Press, Ágatha ha asegurado que sigue "soltera" y que solo son "grandes amigos". "Él es una persona genial para ser amiga pero yo no sé si para lo demás, bueno sí lo sé, le conozco muy bien, así que, nada", ha dicho.

Unas palabras a las que Federico Jiménez Losantos ha respondido en esRadio con una pregunta: "¿Qué hacía entonces el empresario apodado el Chatarrero en la boda del hijo de la ginecóloga Isabel Alonso?".

"Yo digo cómo los veo", dijo el director de Es la mañana de Federico, presente en la boda. "Primero veo a Cósima encaramada a unos coturnos de veinte centímetros y unas gafas de Lana Turner, que me dice que está estudiando literatura. Luego estaba Ágatha con Tristán. Y detrás, inmediatamente detrás de Ágatha, él".

Tras darse un abrazo, prosiguió el intercambio con Luismi, que no solo no negó la relación, sino que la afirmó. "Ya sabía yo", le digo, "que habíais vuelto porque conozco gente que es de cerca de tu finca", dijo Federico a Luismi, que no lo desmintió.

El empresario, al fin y al cabo, no es del círculo cercano a la boda y solo pudo asistir de la mano de Ágatha, que estaba "preocupada sobre todo de hablar mal de Luis Gasset, que estaba llamando a sus amigas y tirando de agenda. Cosa que él dice que no, que son las amigas de Ágatha o las que él cree que son sus amigas".