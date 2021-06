La reacción de Ivonne Reyes al descubrir los nuevos planes de Pepe Navarro

Después de tantos años luchando en los tribunales contra Pepe Navarro, en marzo de este año Ivonne Reyes y su hijo Alejandro Reyes decidieron renunciar a la pensión que el presentador tenía que pagar a su hijo. Una decisión que suponía la firma de la paz entre la expareja, cuya batalla los había enfrentado ante el juez en varias ocasiones.

En febrero de 2021 el comunicador presentó una demanda para que el juez revisara la cantidad mensual que, en concepto de manutención, pasaba a Alejandro Reyes, del que Pepe sigue manteniendo que no es su hijo. A pesar de que Alejandro decidió renunciar a la pensión, el presentador estaba obligado a cumplir con los pagos que estaban pendientes desde finales de 2018, hasta que hace tres meses, el joven decidió prescindir también de este dinero.

De esta manera, Ivonne y su hijo quisieron zanjar todos los problemas legales que arrastraban desde hacía años contra Pepe Navarro, sin embargo, antes de enterrar el hacha de guerra, la venezolana lanzó entonces una advertencia contra el presentador: "Mi hijo ha tomado la decisión de terminar con esto. Por mi parte no quiero volver a tener ninguna guerra, pero no me toques lo mío".

Meses después, el presentador sigue dispuesto a demostrar que Alejandro no es hijo suyo, por lo que tendría intención de reabrir el caso, algo que, a tenor de las respuestas que ha dado en las últimas horas a los medios de comunicación, no preocupa en absoluto a Ivonne Reyes. Visiblemente recuperada del coronavirus que "a punto estuvo de costarle la vida", la exmodelo ha lanzado un mensaje al presentador: "Estoy vivita y coleando, lamentablemente para muchos y afortunadamente para otros. Hay que desdramatizar, pero sí, pasar el coronavirus ha sido muy fuerte y duro. No es fácil pero aquí estamos. Me he apoyado en mi hijo, en mi familia, en el amor y la fe".

Al ser preguntada sobre la intención de Pepe Navarro de reabrir el caso, Ivonne se mostró sonriente y despreocupada: "¿Sabes que el mundo se está acabando y que la gente se está muriendo? Infórmalo (...) En estos momentos quiero hablar de cosas buenas y coherentes", ha explicado a Europa Press. "Estoy muy bien de salud, mi hijo está bien. Deseo que todo el mundo se cuide mucho, que se vacunen, porque la vacuna ayuda muchísimo y con tranquilidad. Salud para todo el mundo. Ya está".