Sale a la luz la visita 'secreta' de Rocío y David Flores tras el homenaje a su abuela

El pasado sábado 29 de mayo se vivieron momentos muy emotivos en Chipiona, pueblo natal de Rocío Jurado. La familia Mohedano, junto a Ortega Cano, Rocío Flores y David Flores, rindieron homenaje a 'la más grande' en el día internacional de la artista. Un reencuentro familiar que este año se vivió con más intensidad debido al impacto que ha supuesto el documental protagonizado por Rocío Carrasco en Telecinco.

Rocío y David Flores no quisieron perderse la cita y acudieron junto a Manuel Bedmar, novio de la joven, para reunirse con la familia de su abuela. Allí, protagonizaron unas conmovedoras imágenes, donde se les pudo ver muy unidos mientras recordaban a Rocío Jurado por el quince aniversario de su muerte.

Aunque después de los actos conmemorativos la familia Mohedano se trasladó a un restaurante cercano para disfrutar de una comida, Rocío Flores y David Flores decidieron abandonar el lugar y poner rumbo a la casa de otro familiar. Una visita 'secreta' que este lunes fue desvelada por Marta López en el programa Ya es mediodía. Según la colaboradora, los hermanos acudieron a la casa de Amador Mohedano, que aunque organizó el homenaje, prefirió mantenerse alejado para no coincidir con su exmujer Rosa Benito.

"He estado hablando con Amador y me dijo que vinieron Rocío Flores con David y estuvieron en su casa un rato", dijo Marta López. "Estuvieron hablando", lo suficiente como para que no trascendiera. La tertuliana ve una lectura clara en este gesto de los nietos de la más grande: "Fueron a ver a su tío, y es significativo".