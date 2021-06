Ana Soria y Enrique Ponce, a gritos en la portada de 'Diez Minutos'

La portada de Diez Minutos de este miércoles es la prueba de que una imagen vale más que mil palabras. Y si encima son varias imágenes, todavía mejor. Por tercera semana consecutiva, la revista se lleva la exclusiva del día con las fotos de la gran bronca entre Ana Soria y Enrique Ponce.

A lo largo de una secuencia fotográfica de seis instantáneas, vemos al torero y a su novia discutir a grito pelado. Obviamente no se les oye, pero su lenguaje gestual y sus rostros lo dicen todo: están enfrascados en una tremenda batalla.

"Tensión máxima" o "Enrique desesperado", leemos en Diez Minutos, mientras comprobamos cómo los dos gesticulan con los brazos en alto, se dan la espalda, ponen cara de reproche, se persiguen para proseguir con su argumentación o directamente se ignoran. De hecho hay dos imágenes que hay que destacar por encima de todas: en una, el diestro se lleva las manos a la cara como signo de frustración total. En la otra, Ana mira su teléfono mientras discuten, seguramente ignorando las palabras de su novio. Un gesto tan millenial como definitivo a la hora de fastidiar a la pareja.

Dice Diez Minutos que son fotos tomadas en un campo cercano a su domicilio de Almería hace unos días, pocos antes de la corrida de Valdemoro en la que reaparecieron juntos. Las fechas coinciden con el apagón del torero en las redes sociales y los primeros rumores de crisis en la pareja.

En Semana, vemos a los dos el día de la corrida de Navalcarnero compartiendo mesa con Ramón García, Ramontxu, confirmando que Ana está totalmente integrada en la pandilla del torero. El mítico presentador de Las Campanadas también es íntimo de Paloma Cuevas.

Rocío y David Flores mueven ficha

Lecturas lleva a la portada de Semana una foto de los hermanos Flores, Rocío y David, saliendo juntos de una notaría malagueña: "Rocío y David dan sus primeros pasos para proteger su futuro", reza el titular.

La revista explica que los dos hermanos lo están pasando muy mal con el revuelo provocado por el docudrama de su madre, y que no descartan emprender medidas legales, pero no explican para qué. En una de las fotos, David le entrega a Rocío su DNI, quizá para habilitarle a la hora de realizar gestiones.

Lecturas también incluye un amplio reportaje sobre la celebración el pasado fin de semana del homenaje a Rocío Jurado, la matriarca de la familia, cuando se cumplen 15 años de su fallecimiento. Su hija Rocío no acudió, lo hizo dos días más tarde y sufrió un ataque de ansiedad, pero no ha dado tiempo a que lo incluyeran las revistas. Lecturas, sin embargo, titula "Delirio en el homenaje" e incluye el momento en el que Gloria Camila y Rocitín, hija y nieta de la cantante, decidieron refrescarse en la fuente que hay junto a la estatua de la artista.

Raquel Mosquera pone a la venta su casa

Atención a los diputados y miembros de Podemos, porque Semana anuncia en exclusiva que Raquel Mosquera ha puesto su casa a la venta y se trata de un chalet muy en la línea del que han adquirido Irene Montero y Pablo Iglesias o más recientemente Noelia Vera, la número dos del Ministerio de Igualdad.

Según la revista, la peluquera quiere dar un giro a su vida y va a deshacerse de su casa en Galapagar, un bonito chalet independiente de 370 metros cuadrados en una parcela de 750 con piscina y seguridad garantizadas.

La viuda de Pedro Carrasco, que, como muchos autónomos, está viviendo la crisis de la covid, pide cerca de medio millón de euros por la residencia y, avanza Semana, ya ha recibido la visita de varios posibles compradores.

Campanario, ingresada de nuevo

Semana explica en exclusiva que la mujer de Jesús Janeiro ha vuelto a pasar unos día hospitalizada en el hospital San Juan Grande de Jerez debido a un nuevo brote de la fibromialgia que padece. La recaída de Campanario, que la ha hecho permanecer en el centro hospitalario durante diez días, ha coincidido además con su 42 cumpleaños. Semana recoge el momento en el que la odontóloga abandona la clínica acompañada por su marido.

'Lecturas' insiste en enfrentar a Alexia y Marta

Lecturas hace esta semana un "número especial Alfonso Merlos" entrevistando a sus dos últimas novias conocidas. En la portada vemos, a toda página, a Alexia Rivas. Junto a ella, en una imagen mucho más pequeña, posa Marta López, que pierde en este duelo de divas por decisión de la publicación y seguramente sin saber que iba a ser segundo plato.

Los motivos pueden ser varios, pero es justo reconocer que Alexia se muestra mucho más destructiva en sus respuestas (no deja títere con cabeza) y además Lecturas se ha posicionado completamente a favor de Rocío Carrasco, y Marta López es de las pocas que no la defienden en Telecinco.

En su entrevista, Alexia arremete con mirada ceñuda contra Merlos ("me destruyó, me sentía segura con él, pero era una seguridad de mierda porque mi vida era una mierda"), contra Marta López, ex de su ex ("se ha aprovechado de mi inocencia, ha hablado de mí en los polígrafos") o contra María Patiño, que fue su jefa en el programa Socialité. "Para mí ella es presentadora, no compañera. Llega a la redacción una hora antes del programa y ya". Y añade que están en una esfera muy distinta: "Ella tiene muchísimos más años que yo". Muchísimos, toma pulla.

Marta, por su parte, intenta mantenerse a flote con el tema Rociíto. Recién llegada de Supervivientes, la Gran Hermana insiste en defender a Olga Moreno, con la que ha hecho excelentes migas durante el concurso. Eso no le impide defender a su amiga y a Rocío Flores durante toda la entrevista. Sin embargo Lecturas se queda en portada con el titular que le conviene: "Si Antonio David ha sido un cerdo, que vaya a la cárcel".

Los Alba vuelven a reunirse en '¡Hola!'

¡Hola! vuelve a ser la revista que mejor trata a Nosotros los Alba en su última reunión familiar. Una semana después de la boda de los duques de Osorno, son protagonistas los duques de Huéscar, esta vez debido al bautizo de su hija Rosario, futura duquesa de Alba.

Después de haber retrasado la ceremonia debido a la covid, finalmente trasladaron la fecha a mayo y eligieron el sevillano Palacio de Liria para realizar el evento. A él han acudido prácticamente los mismos invitados que vimos desfilar por las revistas hace siete días durante la boda.

¡Hola! incluye imágenes exclusivas de los padres de la criatura durante el fin de semana, que aprovecharon para pasear por Sevilla. Sofía Palazuelo ya es un referente absoluto de estilo.

Bertín y Fabiola, juntos por su fundación

¡Hola! lleva a portada una imagen de Bertín y Fabiola sonrientes y bien avenidos por una causa benéfica: la celebración de la fiesta de la organización que lleva el nombre del cantante y con la que recaudaban fondos para su fundación. Después, en páginas interiores, los vemos incluso cogidos de la mano, como si la separación que anunciaron hace unos meses no hubiese pasado por ellos.

Junto al posado exclusivo y varias fotos de ambiente, varias de ellas con sus hijas o junto a Isabel Díaz Ayuso, leemos una entrevista en la que la pareja demuestra que es posible romper y no convertirse en Antonio David y Rociíto.

Cóctel de noticias

Tamara Falcó, de compras con su suegra. Ajena a los rumores de crisis con Íñigo Onieva, la aspirante a cocinera se pasea por las calles de Madrid junto a Carolina Molas, la madre de su novio. Tiene cincuenta y dos años, resalta ¡Hola!, doce más que la hija de Preysler.

Esther Koplowitz, emocionada y en la primera comunión de su nieto Ernesto. ¡Hola! incluye varias imágenes de la empresaria acudiendo a la celebración del hijo de Carmen Alcocer, la menor de sus tres hijas.

Marta Ortega se relaja navegando en la Costa Azul. ¡Hola! publica media docena de imágenes exclusivas en las que vemos a la rica heredera descansando tras haber acudido a un torneo ecuestre en Saint-Tropez. Con ella, a bordo del espectacular yate Drizzle, su marido, Carlos Torretta, y sus dos hijos.

Diego Simeone casa a su hijo mayor en Ibiza. ¡Hola! incluye un reportaje con imágenes exclusivas de la boda de Giovanni, primer vástago del entrenador. Una celebración a la que todos los invitados acudieron vestidos de blanco, algo muy vistoso para las fotos. Entre ellos está Carla Pereyra, la última esposa del futbolista del equipo que ha ganado la Liga.

Bárbara Rey se recupera de las secuelas del coronavirus. Vemos en Semana y Diez Minutos que la vedette ya pasea por Marbella después de haber tenido que ser ingresada en dos ocasiones.

Alejandro Tous y Esther Acebo, pareja sorpresa. Asegura Semana que el protagonista de Yo soy Bea y la actriz de La casa de papel están juntos, y lo acredita con unas fotos en las que ambos intérpretes se abrazan con cariño.