La última "ridiculez" de Enrique Ponce para contentar a Ana Soria

La relación entre Ana Soria y Enrique Ponce no atraviesa su mejor momento. Y la evidencia de ello son las fotografías que este miércoles publica en exclusiva la revista Diez Minutos donde podemos ver a la pareja protagonizando una gran discusión. Al parecer, Ana Soria estaría muy molesta con su pareja por no haber sido invitada a la primera comunión de Bianca, hija del torero y Paloma Cuevas.

Enrique Ponce habría tomado la decisión de acudir solo al evento, para no generar tensiones innecesarias con la madre de sus hijas. Por si esto fuera poco, el torero ha cerrados sus redes sociales este fin de semana en las que cada vez eran menos frecuentas las fotos demostrando su amor a la joven almeriense.

Pese a todo, tras esta discusión la pareja terminó reconciliándose y aunque Ana seguía molesta con su novio, acudió a la plaza de toros de Navalcarnero, un pueblo cercano a Madrid, para ver torear a Ponce. Una corrida en la que se habría producido un momento "muy ridículo" protagonizado por el diestro, tal y como ha desvelado Federico Jiménez Losantos durante la Crónica Rosa de Es la mañana de Federico.

El director del programa matinal de esRadio ha recordado el momento en el que Enrique Ponce dibujó una ‘A’ (de Ana) en la arena en agosto de 2020 y que tanto enfadó a los taurinos, y que este fin de semana se habría repetido: "Si ya es una ridiculez lo de hacer la A en la arena, este fin de semana le dibujó una A al toro antes de entrar a matar. Sería para salir de la bronca. Un torero hace lo que sea, menos el ridículo (...)".

Para Jiménez Losantos, estas fotografías son muy significativas y dejan claro que algo no va bien en la relación: "Esto solo tiene una salida: casarse. Por edad no puedes tener ocho años de relación. Es algo que no se sostiene. Él ha dejado todo por ella, incluyendo el decoro y casi la dignidad. Se ha enamorado".

Por otro lado, le sorprende que Enrique Ponce esté molesto por la imagen que los medios están dando de él, cuando es algo propiciado por él mismo: "Después de su exposición en las redes sociales no puedes pretender que no sea así. Entiendo que alguien se enamore de una persona de 20 años y tú puedes tener 70. El amor es una maldición y ya está, pero arregla tus papeles, hazlo bien con la madre de tus hijos. El amor te llega y te fulmina, pero sal bien de la otra relación".