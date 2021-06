El traje rosa, el empujón de su tío... Rocío Flores desmonta las mentiras sobre el homenaje a Rocío Jurado

El pasado fin de semana se celebró en Chipiona el homenaje a Rocío Jurado con motivo del 15 aniversario de su muerte. Hasta la localidad gaditana que vio nacer a La más grande se desplazó gran parte de los miembros de la familia, con excepción de Rocío Carrasco, que prefirió acudir el martes sola al cementerio para visitar la tumba de su madre.

De la reunión familiar se han dicho innumerables mentiras que Rocío Flores quiso desmentir durante su participación del miércoles en El programa de Ana Rosa. En primer lugar, muchos han acusado a la nieta de la artista de aprovecharse de la situación y acudir por primera vez a un homenaje de estas características, todo con la intención de provocar a su madre tras la emisión de la docuserie de Telecinco. "Nunca me ha hecho falta un evento para ir a ver a mi abuela, he ido millones de veces y no se ha enterado nadie", aclaró.

Rocío Flores, Gloria Mohedano y su marido José Antonio, Amador Mohedano y Gloria Camila en 2016

El programa Socialité, que emitió en directo el homenaje, captó el preciso instante en que José Antonio, marido de Gloria Mohedano, empujó a Rocío para que se colocara junto a su hermano David Flores, un gesto interpretado con maldad ya que según han publicado algunos medios, así se podía hacer la fotografía de los dos hermanos llorando abrazados para, de nuevo, hacer daño a Rociíto.

"Había unas cruces por el tema del covid y teníamos que coger una posición. David y yo cogimos la posición de atrás y luego vinieron los demás. Rosa Benito estaba en la parte de atrás y mi tía Gloria le dijo ‘ven aquí y ponte con nosotros’. Mi tío José Antonio me dijo que me moviera una crucecita hacia David para que Rosa pudiera entrar. Eso es todo", explicó Rocío.

A esto me refería.. Jose Antonio empujando a Rocío Flores contra su hermano para tener la imagen de pobrecitos. Asqueroso como esta familia utiliza a David. #YoSoyRocioCarrasco #LaMasGrandeNoSeToca

pic.twitter.com/OK1Ds0RJRW — #RocíoYoTeCreo🕊💫 (@Osc_26) May 29, 2021

Pero lo que más polémica ha generado fue la elección del estilismo de Gloria Camila Ortega para el homenaje a su madre, un traje rosa parecido al que su hermana Rocío Carrasco ha lucido en la docuserie sobre su vida. El gesto, una vez más, fue interpretado como una provocación, pero la polémica se avivó aun más cuando Rocío Flores eligió un traje de chaqueta del mismo color para posar en su perfil de Instagram.

En este sentido, la joven explicó que acudió a un evento de rosa porque así lo exigía el protocolo. "Además, Zara está repleto del color rosa. Ella misma [Gloria] dijo ‘ostras, a lo mejor puede que lo piensen’", aseguró, dando a entender que fue una casualidad. "De hecho, María Teresa Campos se lo puso en el Deluxe y no he escuchado a nadie criticarla (...) A ver si ahora no voy a poder llevar el color fucsia", se quejó.