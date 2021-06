Rocío Flores, disgustada con la actitud de Olga Moreno: "Si lo hace mal lo digo"

Rocío Flores reapareció este martes en el plató de Supervivientes: tierra de nadie más relajada de lo habitual a pesar de haber vivido un intenso fin de semana en el homenaje a su abuela en Chipiona. Aunque la hija de Rocío Jurado suele sacar las uñas para defender a Olga Moreno, en esta ocasión no ha dudado en criticar su actitud en la isla y la relación que tiene con su compañera Sylvia Pantoja.

Desde hace semanas, la sevillana ha hecho piña en Honduras con Lara Sajén y Melyssa Pinto. El trío mantiene una relación muy tensa y distante con Sylvia Pantoja, a la que acusan de falsa e interesada, motivo porque el que han decidido "hacerle el vacío". Una actitud que no gustó nada a Rocío Flores: "No me gusta lo que he visto. Ninguna de las tres ha estado acertada. Igual que cuando Olga hace las cosas bien lo digo, cuando lo hace mal, lo digo también", dijo muy sincera.

La hija de Antonio David Flores considera que la mujer de su padre no se está comportando correctamente con Sylvia Pantoja, que debido a la actitud de sus compañeras ha amenazado con abandonar el concurso.

Al margen de esto, Rocío Flores tampoco entiende los últimos movimientos de Sylvia Pantoja en el concurso: "Creo que desde que los visitó Sandra Pica (novia de Tom Brusse) ha tenido un cambio de actitud tanto con Olga como con el resto del grupo", afirmó, insinuando que la visitante podría haber dado información del exterior a los concursantes. "Debería hacer autocrítica e intentar integrarse en el grupo, está cogiendo el rol de víctima".