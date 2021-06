Esther Doña, muy molesta, explica el motivo real de su ausencia en el homenaje a Carlos Falcó

Esta semana se celebra en Madrid una nueva edición de la feria gastronómica Madrid Fusión donde se ha rendido homenaje a Carlos Falcó, fallecido el pasado año a causa del coronavirus. A este emotivo acto acudieron sus tres hijos, Tamara Falcó, acompañada de Iñigo Onieva, Xandra y Manolo Falcó. La que no acudió al evento fue su viuda, Esther Doña, que fue muy criticada por su decisión.

Ante el aluvión de reproches por su ausencia, ella misma ha querido explicar en sus redes sociales el motivo real por el que no asistió : "Carlos, mi marido, siempre me decía que el éxito no llega por casualidad, que es trabajo, perseverancia, aprendizaje, sacrificio y sobre todo amor por lo que haces", comienza el escrito.

"Hoy un medio de comunicación ha publicado sobre el homenaje realizado a Carlos Falcó en Madrid Fusión. Este mismo medio confirma mi no asistencia a dicho homenaje y se pregunta el porqué de mi sonora ausencia", continúa la viuda del marqués de Griñón.

Acto seguido, Esther Doña confirma que no fue invitada a dicho evento: "Muy sorprendida tengo que deciros que en ningún momento he tenido conocimiento de este homenaje al que por supuesto hubiera asistido si hubiese sido invitada. Todos los días realizo mi propio homenaje a Carlos, porque para mi seguimos haciendo todo juntos. No obstante, todos los homenajes a Carlos me hacen muy feliz y me recuerdan la gran persona que era y los maravillosos momentos compartidos él y yo, siempre juntos. Feliz semana a todos!", concluyó el texto, donde reprocha a los organizadores el no haber tenido el detalle de invitarla. Una explicación que ha compartido con una fotografía en la que aparece posando junto a su marido.

Este fin de semana, Esther aparecía sola en la corrida de toros celebrada en Navalcarnero, donde toreaban Enrique Ponce y Gonzalo Caballero. Allí no dudó en hablar del revuelo mediático que se ha levantado con los últimos rumores de una supuesta infidelidad de íñigo Onieva a Tamara Falcó, echando un capote a su hijastra: "Es un acoso que no tiene sentido, me pongo en el lugar de ellos y no me gustaría. Les deseo toda la felicidad", afirmó Esther Doña ante los micrófonos de Europa Press.