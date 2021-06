La traición a los Mohedano y Gloria Camila que prepara el alcalde de Chipiona, declaraciones "racistas" incluidas

Esta semana tuvo lugar el 15 aniversario de la muerte de Rocío Jurado y el evento que tuvo lugar el sábado en Chipiona sirvió para, una vez más, escenificar la irresoluble ruptura familiar de los Mohedano. Rocío Carrasco, como era de esperar, prefirió visitar la tumba de su madre por su cuenta acompañada, eso sí, de las cámaras de La Fábrica de la Tele.

Una cuestión largamente demorada por todos es la apertura del museo dedicado a Rocío Jurado en la localidad, enredado en mil cuestiones legales y disputas familiares.

La periodista Beatriz Cortázar reveló en la crónica rosa de esRadio que "si nada lo impide este verano se abrirá el museo en una fecha aún por determinar". Se tratará, eso sí, de una apertura temporal porque se trata de un proceso aún desarrollo. "Pero se abrirá sí o sí".

No obstante, una cuestión política se cierne sobre los Mohedano y no es otro que el propio alcalde de Chipiona, Luis María Aparcero, que se posicionó con Rocío Carrasco en su eterno conflicto y lo hizo con palabras más bien poco corteses hacia Gloria Camila Ortega. "El alcalde hace dos días hizo declaraciones que, desde mi punto de vista, me dejaron atónita, apoyando a la hija de sangre de Rocío Jurado". Es decir, Rocío Carrasco y no Gloria Camila.

Unas palabras que Federico Jiménez Losantos valoró como "profundamente racistas" y hasta dignas "del Antiguo Régimen, cuando había derecho de sangre y no había ciudadanos".

Aparcero firmó con PSOE e IU un acuerdo de gobierno para garantizarse la alcaldía con Unidos por Chipiona, tras haber sido expulsado del PSOE por cohecho en el caso Sanlúcar cuando era alcalde de la localidad por este partido. Fue condenado por delito de cohecho con el agravante de prevalimiento de carácter público, a las penas de 1 año y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para empleo y cargo público durante cinco años en el año 99. En 2019, sin embargo, ganó de nuevo el cargo por una nimia diferencia en uno de los municipios más fragmentados de todo el país.

Y ahora —explicó Cortázar en esRadio— "él está a toda costa con Rocío Carrasco, a muerte. Quiere abrir el museo y recordar su esplendor. Y mientras tanto fuentes de Chipiona me cuentan también que hay un problema con ello, porque hay una asociación cultural llamada La más Grande que preside Gloria Camila y hasta la fecha todo lo que vaya relacionado con Rocío Jurado recurren a ella. Y ahora parece ser que no interesa que esta asociación tenga que ver con el museo, y uno de los objetivos a quitar del camino es esta asociación. Aquí va a haber un conflicto importante".

En definitiva, y tal y como esa referencia a Gloria Camila demuestra, "hay intención de este alcalde de que la asociación de Gloria Camila no se relacione con nada del museo". ¿Una nueva victoria para Rocío Carrasco, que esta semana escenificó su regreso tras mucho tiempo a Chipiona acompañada de las cámaras de su documental?