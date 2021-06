María Patiño estalla contra Alexia Rivas y le lanza una advertencia

María Patiño ha contestado a la incendiaria entrevista que este miércoles concedió Alexia Rivas a la revista Lecturas. La superviviente y exreportera de Socialité, aprovechó la ocasión para vengarse de su exjefa por su comportamiento tras salir a la luz el famoso Merlosgate, en el que estuvo implicada junto a Marta López y Alfonso Merlos.

Entre otras cosas, Alexia acusó a Patiño de no ser buena profesional y de no tener trato con sus compañeros de programa: "María Patiño era presentadora, no compañera. Llega a la redacción una hora antes y ya. Nuria Marín me gusta más como presentadora (...) María no me envidia, estamos en una esfera muy distinta. María tiene muchísimos más años que yo, pero tiene una fijación conmigo que no entiendo".

La periodista no tardó en contestar a su excompañera, a la que acusó de "victimista" y le recriminó las palabras sobre su edad: "Yo a la edad que tiene ella ya había presentado un programa, había encontrado el amor de mi vida y tenía un hueco en mi carrera laboral. No me creo nada su victimismo. Ni ella ni nadie va a jugar con mi profesión. No vas a jugar conmigo", le advirtió.

Para la periodista de Sálvame, es "llamativo" que solo haya tomado represalias en los juzgados contra Marta López y contra el programa donde trabajaba, pero no contra Merlos: "Me tengo que comer yo lo que ella ha sido incapaz de haberse comido. Ha tenido la oportunidad de decir lo que quiera sobre Alfonso. Dice que no quiere perjudicarlo".

"Afirmas que llego una hora antes de empezar el programa. Efectivamente. Me recogen a las 11:15 los sábados y los domingos. Llego a las 11:45 a maquillaje. A las 12:05 estoy en redacción. Cuando me reúno con el director y me da alrededor de los 15 vídeos, no tengo que estudiar ni mirarme nada. Yo me visto y me pongo delante de la pantalla porque los deberes los hago entre semana. Aparte de estar en contacto permanente con la redacción y con el director de mi programa", defendió sobre su trabajo en el espacio de fin de semana de Telecinco.

Patiño recordó que durante meses, "mató" por defenderla, motivo por el que no entiende su inquina: "Tú que hablas de feminismo... fui yo la que te defendí cuando se hablaba de mujeres que se habían tirado a 10 o a 40 tíos. ¿Por qué no hablas de lo que le dijiste a Marta y Marta te contó a ti sobre vuestro tema de la intimidad con Merlos? ¡Yo en esa cama no estaba! Estamos dando chance a una chica que está jugando con nosotras", concluyó dirigiéndose a Marta López, asegurando que no volverá a hablar sobre la exreportera.