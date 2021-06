Rociíto emplaza a la Justicia a que reabra su caso junto a Irene Montero y Adriana Lastra

Recién llegada desde Chipiona, donde realizó su propio homenaje a Rocío Jurado al margen del resto de su familia, Rocío Carrasco aseguró en la última entrevista del show Contar la verdad para seguir viva sentir que sí ha "cambiado" algo tras la larga docuserie de doce capítulos.

Ahora —dijo— "tengo esperanza en que la Justicia me oiga, en encontrar un fiscal, un juez, una jueza que me escuche. No me enfrento con vértigo sino con la verdad, con humildad absoluta, y me pongo a disposición de la Justicia para lo que yo creo que sería justo".

Insistió en que su intención desde el mes de marzo que empezó el programa, su objetivo ha sido que "la Justicia la acompañe, delató sobre sus verdaderos fines, y que vaya "con ella de la mano". A continuación se reiteraron en sus declaraciones la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, y, de nuevo, la ministra Irene Montero con su "Yo sí te creo", en sendos vídeos grabados y retransmitidos ante Rociíto.

El mensaje se coordinó en redes sociales con su aparición en antena.

Rocío, nunca has estado sola. Pero hoy somos Legión las personas que te acompañamos en este camino. A ti, y a todas las víctimas de violencia de género. Un beso, y GRACIAS por tu testimonio. #RocioSeguirViva #YoSoyRocioCarrasco — Adriana Lastra (@Adrilastra) June 2, 2021

📺 El mensaje de apoyo y agradecimiento de la ministra de Igualdad, @IreneMontero, a Rocío Carrasco. #RocíoSeguirViva pic.twitter.com/5l5nWa6KBz — PODEMOS (@PODEMOS) June 2, 2021

"Nos queda tanto por cambiar, por concienciar a la Justicia de este país", dijo Rocío más tarde, asegurando que, no obstante, confía en las instituciones.

En lo puramente personal, Rocío dijo también estar "más serena y satisfecha con el trabajo que he hecho yo conmigo misma, un trabajo emocional muy fuerte de reconocer pensamientos y vivencias". "Me estoy dando cuenta de que soy feminista", respondió también a la pregunta directa de Carlota Corredera.

Sobre la relación con sus hijos Rocío y David, eso sí, se mostró mucho menos clara. "Es difícil, no te puedo contestar porque ni siquiera yo lo sé".

Defendió que nunca quiso hacer sentirse partícipes de su "sufrimiento horroroso", al menos por su parte y no por la de Antonio David, a quien insistió en llamar "ese ser" por "miedo". "Me equivoqué en su sobreprotección pero nunca me hubiese perdonado hacerles daño con la verdad", dijo sobre Rocío y David.

Cara a cara con Lydia Lozano

El programa enfrentó a Rocío con Lydia Lozano, que siempre defendió a su ex Antonio David ya desde los tiempos de Tómbola. La colaboradora pidió perdón a la hija de Jurado que aseguró haberse sentido en "shock" por el apoyo a su ex: "Eras una persona que había pertenecido a mi casa", lamentó Rociíto. "Nunca entendí tu intención de hacer daño sin ni siquiera contrastar la información".

Lozano se refirió a una larga conversación en una fiesta de Mediaset que hasta ahora ambas han mantenido en secreto y que entonces, lamentablemente, no creyó: "Ahora sí te creo". Eso sí, le recriminó que no le hubiera quitado nunca "la venda de los ojos" sobre haber creído la versión de su ex en relación a la custodia compartida. "No era mi responsabilidad", dijo duramente Rocío Carrasco sobre desmentir o no esas informaciones de Lydia a la propia periodista: "Si en ese momento no te sirvió, cómo te iba a servir al principio".