José Luis Martínez-Almeida: "El tema de Rocío Carrasco merecía más seriedad"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue uno de los muchos invitados que acudieron al recital que ofreció el cantante Pitingo una vez desaparecido el estado de alarma por la pandemia.

La cita fue en el teatro Príncipe Pio de la capital del reino. Como es habitual, Almeida se paró ante los medios y respondió a todas las preguntas que le hicieron. Una de ellas fue qué opinaba del caso de Rocío Carrasco y de la supuesta llamada de Pedro Sánchez. "Me parece que el tema de Rocío Carrasco es más serio de lo que se ha tratado, sinceramente. Creo que hay demasiadas personas en juego en esa relación y por lo tanto creo que requiere más seriedad. El documental no lo he visto, he leído en la prensa diversas noticias por el enorme eco que ha tenido, y es la opinión que yo me he podido formar. Es una situación que tiene pinta de ser muy dura durante los últimos 15 años, no solo para ella, sino también para los que están integrados en el núcleo familiar. A lo mejor merecía tratarlo de otra manera".

Con respecto a Irene Montero y otros políticos que se han involucrado en el tema, su respuesta fue muy clara. "Pues que hay algunos que como no saben hacer las cosas tienen que opinar de cualquier cosa. Yo siempre digo lo mismo, cualquier mujer que entienda que ha sido víctima de violencia de género, lo que tiene que hacer es denunciarlo. Y a partir de ahí también digo una cosa, lo que hay que hacer es dejar trabajar a los jueces". Así lo manifestó.

La presidenta de Madrid, Isabel Diaz Ayuso, también acudió, y cuando Pitingo les dedicó un saludo, la sala se vino abajo por la ovación que recibieron.

La expectación estaba servida desde el momento que se supo de la asistencia al concierto de Rocío Flores. Era su primera salida publica después del docudrama protagonizado por su madre. "No voy a hablar del programa, ni que lo que ha dicho". Así de tajante se mostró, aunque en otro momento, dijo: "Cualquier madre estará de acuerdo conmigo". La hija de Rocío Carrasco sí tuvo unas palabras muy cariñosas para la Olga, la mujer de su padre, Antonio David Flores. "Está haciendo un concurso estupendo", refiriéndose a Supervivientes. "Tenemos una buenísima relación, como sabéis. No voy a hablar más porque no quiero echar más leña al fuego. Estoy aguantando el chaparrón". Esas fueron sus palabras.

Entre los invitados se encontraba también Ana María Aldón, que llegó con su cuñada Mari Carmen, hermana de Ortega Cano. Según me comentó la propia Ana María, el torero no pudo ir porque le habían hecho un tac para ver si tiene algún problema coronario y estaba un poco revuelto. Quienes tampoco quisieron perderse el concierto fueron el que fuera ministro de Justicia, José María Michavila, y su esposa Alejandra Salinas. La presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, llegó acompañada de su marido, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del partido en el Congreso.

Por su parte, Pitingo estaba feliz de poder presentar su espectáculo y envió un saludo muy cariñoso a todas las familias que han perdido a algún ser querido a consecuencia del coronavirus. "Yo lo he tenido dos veces, y ahora estoy esperando que me vacunen". Un concierto magnifico que lleva por título, "Mestizo y Fronterizo", porque es "hijo de madre gitana y padre payo, y nací en Ayamonte, cerca de la frontera con Portugal". El artista estuvo acompañado en el escenario por 19 personas, su gente, cantantes y músicos. Una noche completa, con música de fusiones de soul y flamenco, y que sirvió para presentar los Gold Music Club, que trata de un nuevo concepto de ocio, donde se incluyen conciertos, y que se completan con recitales, monólogos, teatro, y exposiciones de todo tipo.