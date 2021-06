Cruce de piropos entre Tamara Falcó e Isabel Díaz Ayuso tras una cena en la casa de Isabel Preysler

El pasado miércoles por la noche tuvo lugar el encuentro entre dos de las personas más influyentes de nuestro país: Tamara Falcó e Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid fue una de las invitadas a una cena celebrada en la casa de Isabel Preysler en Puerta de Hierro, en Madrid, a la que también asistieron Mario Vargas Llosa y la propia Isabel Preysler.

Como se puede comprobar por las fotografías compartidas en las redes sociales, se trató de una velada informal y divertida de la que todos salieron encantados: "Mujeres que inspiran, Viva nuestra presidenta y viva Madrid", escribió la marquesa de Griñón en su perfil de Instagram junto a una fotografía en la que aparecen Tamara, Isabel Díaz Ayuso e Iñigo Onieva. Un mensaje al que la presidenta de la comunidad de Madrid contestó con un efusivo: "¡Guapa!".

La publicación de la colaboradora de El Hormiguero consiguió alcanzar los 100.000 likes en poco tiempo y más de 2000 comentarios. Sin duda una de sus fotografías más exitosas desde que abrió su perfil.

Regreso a 'El Hormiguero'

Este jueves Tamara Falcó regresó a su puesto de trabajo en El Hormiguero después de dos semanas desparecida y lo primero que aclaró es su supuesto despido del programa: "Ha sido muy intenso... Se dijo que me habías despedido y llamé preocupada. No siempre es la verdad lo que cuenta", bromeó.

Además, habló sobre temas referentes a la vida en pareja y debatió con sus compañeros sobre si han "espiado" en alguna ocasión el teléfono móvil de su novio: "Yo no veo ni mis propios Whatsapp, no me voy a poner a ver los de él. Y eso que tengo sus códigos...".

"Mi confianza radica en que yo jamás te voy a cotillear el móvil, precisamente porque confío en ti", reconoció Nuria Roca mirando a su marido, que añadió: "La gente tiene derecho a tener secretos". Pablo Motos también dio su opinión del tema: "No necesito tener nada malo para que se respete mi privacidad".

Y añadió que "los celos son tóxicos, son el origen del maltrato y deberían explicarse desde la infancia", mientras que Falcó concluyó con el tema afirmando que "es una enfermedad, no se puede ser feliz así".