Desvelan el nombre del colaborador de Telecinco que tiene una orden de alejamiento de Alexia Rivas

Alexia Rivas visitó esta semana el plató de Viernes Deluxe para hacer frente a todas las polémicas que la rodean desde que saliese a la luz el famoso Merlosgate, el culebrón amoroso que protagonizó junto a Alfonso Merlos y Marta López, así como de su enemistad con María Patiño desde que se viese obligada a abandonar su puesto de trabajo en Socialité.

"La historia es de película. Yo estaba trabajando en Socialité. En plena reunión, un compañero comenta que tiene para ofrecer un tema: Alfonso Merlos ha salido en un vídeo y se ve a una chica por detrás y por tanto estaba engañando a Marta López. Es ahí cuando me pregunto: ‘¿Seguía con Marta’? Y pienso que ojalá se haya liado con 30 chicas y no sea yo la que sale en las imágenes", comenzó relatando sobre la polémica videollamada de Alfonso Merlos.

"Es entonces cuando el director de Socialité me encarga ese tema. Que llamase a Alfonso y le preguntase por la chica y que si sigue con Marta. Yo me quedé blanca como la pared", aseguró ante el asombro del presentador por lo surrealista de la situación. Finalmente, y tras hablarlo con Merlos, Alexia decidió dar la cara y confesó ante sus compañeros que ella era la joven en bikini la que aparecía en el vídeo.

Durante la charla también habló sobre su complicada relación con María Patiño tras su abrupta salida de Socialité, motivada por su negativa a hablar sobre el Merlosgate en su programa: "En mi nómina no ponía que tenía que hablar de mi vida privada y al negarme a ello comenzaron los problemas". En la entrevista que ofreció el miércoles pasado en Lecturas aseguró que María Patiño era presentadora, pero no compañera, ya que ella llega "una hora antes de que comience el programa" y apenas tiene relación con los trabajadores.

Jorge Javier Vázquez preguntó a la invitada si en algún momento pidió consejo a María Patiño, y fue entontes cuando Alexia desveló que en una ocasión habló con ella sobre el problema que tiene con Jordi Martín, colaborador de Telecinco y paparazzi. "Ella sabe sobre un tema muy escabroso y muy complicado para mi sobre una persona que trabajaba en la época en la que yo estuve aquí, se llama Jordi Martín. Tiene una orden de alejamiento por el juzgado de violencia de género de la mujer, no se puede acercar a mí a menos de medio kilómetro", aseguró.

La exreportera de Socialité confesó que este asunto "tan delicado" le ha hecho "mucho daño": "Esa persona me lleva amenazando desde hace dos años. Sigue pasando información de mí y yo a María, igual que a todo el equipo, le transmito lo que ha pasado".

Jorge Javier Vázquez informó que, según le estaba comentando la directora del programa, Jordi Martín "está saliendo absuelto de los litigios" pero Alexia negó esta información: "No es cierto, miente. Sigue la orden de alejamiento y yo le pongo cuatro por quebrantamiento. Una de esas cuatro denuncias por quebrantamiento es porque me menciona en Instagram, y esa se archiva pero él dice que la ha ganado. No consideran que poner un nombre en Instagram sea dirigirse a mí, pero todavía le quedan otras tres por quebrantamiento".