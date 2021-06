"Carlota Corredera, gorda y traicionera", el vídeo más visto en youtube sobre la presentadora de moda

Carlota Corredera está mas de actualidad que nunca. Su labor en Rocío. Contar la verdad para seguir viva y su apoyo sin cortapisas a la versión de la hija de Rocío Jurado, sin atender a razones judiciales o diferencias de opinión, le han reportado tantos elogios como críticas.

Corredera ha sido protagonista de muchos instantes polémicos en Sálvame, echando del plató a Kiko Matamoros o Antonio Montero, criticando a Ana Rosa Quintana y tildando de "negacionistas" a todos los que duden de la versión del programa. Por ello, ha recibido críticas muy severas de otros compañeros de profesión en desacuerdo con su postura de "a favor o en contra". El último de ellos, Diego Arrabal, que comentó la escasa libertad de opinión que se vive en Sálvame en los últimos tiempos.

La popularidad de Carlota está en auge, pero hace ya un tiempo la Youtuber Soy una pringada le dedicó un vídeo más bien poco laudatorio que popularizó la expresión "Carlota Corredera, gorda y traicionera". El vídeo, del 31 de mayo de 2017, lleva 2.441.794 visualizaciones y más de 61.000 likes, y está dedicado casi en su totalidad a arremeter contra Corredera con ese término, tomado de una canción titulada "Gorda traicionera".

"Era regidora del Sálvame porque claro, estaba gorda, pero dijo 'voy adelgazar 60 kilos y hacer como que nunca he estado gorda pero a la vez me voy a lamentar mucho de lo gorda que he estado", dijo recitando algunas de sus declaraciones, portadas y titulares al respecto de su victimismo. "Acabas de adelgazar 60 kilos y ahora dices viva lo curvy. ¿Por qué no lo decías con 130 kilos?".

La fama de Corredera ha provocado que surjan todo tipo de vídeos en internet que probablemente no gusten a la presentadora. Como por ejemplo, una mujer con gran parecido a la presentadora de Contar la verdad para seguir viva bailando ante la cámara con mucha entrega.