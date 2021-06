Una nueva cita pública entre Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez el Chatarrero ha provocado que se reactiven los rumores que apuntan a una reconciliación entre la diseñadora y el empresario.

Una segunda oportunidad que la ex de Pedro J. Ramírez desmintió hace unos días la exclusiva de esRadio confesando que, aunque eran grandísimos amigos, continuaba siendo una mujer soltera tras su ruptura con Luis Gasset tras un año de amor a comienzos del pasado mes de mayo.

Sin embargo, y como los rumores de un acercamiento no cesan y ciertas pruebas apuntan a que Ágatha y Luismi han retomado su relación, la creadora ha reiterado que "somos muy amigos pero no hay acercamiento" y ha desvelado entre risas por qué no se plantea volver con Luismi: "Es imposible. Está como un adolescente enloquecido, o sea que no".

"Le ha dado una primavera que pá qué", ha asegurado, asegurando que el empresario "no para de salir" —presumiendo de la fama de hombre sociable y conquistador que arrastra— y que, "de momento" no quiere saber nada ni de su exnovio ni de ningún otro hombre, ya que, después de años en pareja, está disfrutando de su soltería y de su libertad, centrada en los numerosos compromisos profesionales que le esperan en las próximas semanas.