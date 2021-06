Jessica Bueno estalla ante la última mentira de Kiko Rivera: "¡Qué poco respeto!"

Kiko Rivera y Jessica Bueno celebraron este fin de semana la primera comunión y el bautismo de Francisco, el hijo que tuvieron antes de su ruptura en abril de 2013. Una celebración a la que también acudieron Irene Rosales y sus dos hijas Ana y Carlota, así como parte de la familia de Jessica Bueno. Las grandes ausentes de la velada fueron Isabel Pantoja, Chabelita Pantoja y Anabel Pantoja, que no habrían sido invitadas según esta última.

Este lunes, Kiko Rivera conectó telefónicamente con Sálvame para contestar a su prima, a la que no le pareció "justo" que no fuese invitada a la celebración a pesar de ser la madrina del pequeño. Según el Dj, la madre de su hijo no le permitió invitar a sus familiares: "Tú ya sabes la situación que hay. Sabes que yo llevo ocho años aceptando una serie de cosas que he decidido aceptar por el bien de mi hijo porque yo no pienso en mí, pienso en mi hijo", dijo Kiko ante una Anabel emocionada. "¿Que no estoy conforme con algunas cosas? Claro que no, pero nosotros somos así y yo no voy a buscar ningún problema con la madre de mi hijo, no por mí ni por ella, sino por la felicidad de mi hijo", añadió.

Estas palabras no han gustado nada a Jessica Bueno, que ha utilizado sus redes sociales para desmentir a Kiko y calificar de "lamentable" que se use la comunión de su hijo "para inventar y hacer daño": "He actuado desde el corazón. He organizado una fiesta en mi casa donde hemos sido los únicos responsables en todos los aspectos, y por respeto y amor hacia mi hijo han estado las personas que creía convenientes y que tienen trato directo con él. Por supuesto no podía faltar su padre, su esposa y sus hermanas".

Jessica considera que está "en su derecho" de poder invitar a quien quiera a la comunión de su hijo, teniendo en cuenta que habrá otra celebración en Sevilla con su familia paterna, algo que ya habría hablado previamente con el padre: "Creo que estoy en mi derecho de poder invitarles solo a ellos, ya que son los principales en la vida de mi hijo y no he querido entrar en temas personales que no me incumben invitando a otras personas de su familia. Uno de sus regalos de comunión era el de otra celebración en Sevilla con su familia paterna, cosa que creo lógico dado que esta la hice pensando en mis dos hijos. Yo no tengo nada que ver con quien ha asistido y quien ha sido el padrino, mi única responsabilidad en ese aspecto era la de elegir una madrina".

La ex Miss España insiste en que ya había advertido al padre de su hijo mayor de que sería una celebración íntima, a la que solo asistirían las personas más cercanas de la familia, desmintiendo así las afirmaciones de Kiko en Sálvame: "Fue una celebración íntima con 20 invitados donde únicamente asistieron los cuatro padrinos de mis dos hijos con sus respectivas parejas e hijos. Mis padres y mis suegros, porque además vuelvo a recordar que mi hijo pequeño también se bautizaba ese día. Mi hermano que hacía un año que no le veía (sin su mujer), nuestra catequista con su marido, el párroco de la iglesia, y tres mamás de los amigos íntimos de mi hijo mayor con sus maridos. El padre de mi hijo con su mujer, mi marido y yo."

"Qué pena, de verdad, que algo que se ha hecho con la mayor buena intención, aún sabiendo que se convertiría en un circo cuando huyo de esto, siempre al final se use para decir mentiras", añadió Jessica Bueno, mostrándose afectada por el revuelo que se ha formado alrededor de la comunión de su hijo. "Qué poco respeto, aún estando en mi estado, y ese día me lo pasé intentando que todo el mundo estuviera feliz y no les faltase de nada. Y creo que así fue", concluyó, haciendo referencia a su avanzado estado de gestación.

Jessica Bueno está embarazada de su segundo hijo junto al futbolista Jota Peleteiro. Ambos anunciaron en sus redes sociales que será un niño y que se llamará Alejandro: "Estas semanas tiene el tamaño de un pequeño leoncito. Ayer tuve ecografía y está muy bien. Pesa 2,500 kg y está en la posición correcta", contaron la semana pasada muy emocionados. La familia no continuará en Bilbao la próxima temporada ya que hace solo unos días el futbolista anunció que no renovará con el Deportivo Alavés.