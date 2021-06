Julián Muñoz consigue la libertad condicional por "enfermedad grave e incurable"

Julián Muñoz | Gtres

Quince años después de que Julián Muñoz fuese detenido por su implicación en el mediático caso Malaya, la Audiencia Nacional ha determinado que podrá terminar su condena en libertad. Durante su etapa en la prisión de Alhaurín de la Torre, Málaga, su salud se resintió enormemente y pasó en más de una ocasión por el hospital aquejado de diferentes dolencias.

Según cuenta en exclusiva El Confidencial, tras tres intentos fallidos, el que fuera pareja de Isabel Pantoja, habría conseguido pasar el resto de su condena en libertad. El auto dictado por la Audiencia Nacional el pasado 1 de junio explica: "El penado presenta una pluripatología grave e incurable, a la cual se añade la afección oftálmica que ahora padece y que también es incurable".

A Julián se le habría aplicado el artículo 196 del Reglamento Penitenciario que refleja que los presos de entre 70 y 80 años que presenten dolencias o enfermedades incurables pueden obtener la libertad condicional sin necesidad de que hayan cumplido con las tres cuartas partes de la condena, como es el caso del exalcalde que fue condenado a 22 años de prisión.

Entre otras dolencias, el informe médico asegura que Julián Muñoz padece cardiopatía isquémica-hipertensiva, diabetes mellitus tipo I, dislipemia, arteriopatía sistémica, insuficiencia venosa, hipoacusia bilateral, adenoma de próstata, artrosis cervical, ictus sin secuelas neurológicas y aneurisma de aorta.

En la actualidad, Julián Muñoz reside en Marbella con una de sus hijas y es habitual verle paseando por la ciudad: "Tengo la pulsera, sigo con el control telemático. Sinceramente, no me preocupa ni me ocupa recibir esa noticia. Lo que quiero es vivir tranquilo, disfrutando de mis nietos y mi familia", ha asegurado el exalcalde de Marbella al digital Jaleos.