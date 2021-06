La contestación de Luismi Rodríguez cuando le preguntan por Ágatha Ruiz de la Prada

La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Paloma Barrientos y Beatriz Cortázar para hablar largo y tendido de todos los temas de la actualidad del corazón. Como las declaraciones de la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, que asegura que no ha recuperado su relación con Luismi Rodríguez después de haber sido "avistados" juntos en varias ocasiones.

Al margen de los rumores que aseguran que se ha reconciliado con Luis Miguel Rodríguez el Chatarrero, Ágatha Ruiz de la Prada ha ejercido de madrina de la exposición fotográfica Azul Azul, del prestigioso fotógrafo Jean-Daniel Lorieux, celebrada con motivo del Día Mundial de los Océanos y que contó con la asistencia de numerosos rostros conocidos, como Carmen Lomana, Andrea Levy o Eugenia Osborne entre otros.

Tal y como explicó la periodista Paloma Barrientos, "le dije que Luismi es el que te cuida, te va a buscar, te ríes y te diviertes con él, y me puso una cara… Me dijo que no, que no son pareja estable".

Una versión no del todo incompatible con la que ofrece el propio empresario, que también habló con la periodista. "Me dijo que él es Patrimonio Nacional", contestó, utilizando su tono de broma habitual pero sugiriendo, quizá, que no se ancla a una sola relación. "Lo que sí debería ser es algo más discreto, aunque él es como es. Pero desde que salió con Carmen Martínez Bordiú él no es hombre de comprometerse, no va a volver a pasar por eso".

En todo caso, esta segunda parte del romance de Ágatha y Luismi tampoco queda descartado, por mucho que no tenga visos de ser una relación estable. Ninguno de los dos lo niega, aunque Ágatha asegure por activa y por pasiva que volver, no han vuelto. "Luismi se lleva bien con todas sus exparejas", dijo Barrientos, recordando que durante la pandemia incluso visitaba a diario a su ex.