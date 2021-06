Un nuevo motivo de discordia se abre entre Jesulín de Ubrique y Belén Esteban. La situación estaba relativamente tranquila tras la presentación pública de Julia Janeiro, la hija del torero con María José Campanario. Pero era cuestión de tiempo que la colaboradora de Sálvame empezase a encontrar diferencias en el trato que mantiene con su hija Andrea.

Y este fin de semana lo ha encontrado de nuevo en la visita que Jesulín y María José hicieron a la joven, que vive en Madrid junto a su novio el futbolista Brayan Mejía. Y es que Juls, aclaró, "vive en un piso de Jesús" y "si a una hija le das un piso, también tienes otra. Pues le das otro", dijo.

Belén Esteban | Mediaset

Pese a ello, Belén Esteban niega mantener ninguna "guerra" por este tema, solo se siente decepcionada: "Si tengo tres hijos, ayudo a los tres igualmente". "Me parece muy bien que vaya a ver a su hija. Lo que no es normal es que no se vea a los hijos", dijo, recordando además que ella nunca ha denunciado a su expareja por la manutención y la pensión de su hija.

"Me llama la atención que tenga un piso en Getafe, que me da igual si es en San Blas o en D'Donnell... Pero si tienes dos que son mayores de edad... ¡Hombre!", dijo Belén, insistiendo en el tema.