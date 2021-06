Muy mal han tenido que terminar Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset para que la diseñadora realice semejantes declaraciones en ¡Hola!, y nada menos que en su portada. Desde su refugio en París, ciudad a la que, según la revista, se traslada cada vez que sufre un desencanto amoroso, arremete contra el que era su novio hasta hace apenas un mes.

Desde la colorida vivienda, la marquesa de Castelldosríus y baronesa de Santa Pau posa disfrazada de Cruella, con medio cabello blanco y la otra mitad en negro, y amplía las declaraciones que ha venido haciendo a los reporteros que le han preguntado por su ruptura y posterior reencuentro con Luismi. Luis Miguel Rodríguez, propietario de Desguaces Latorre, apunta ¡Hola!.

Ágatha aclara su situación sentimental con El Chatarrero: "Es un amigo. Como Luismi hace lo que le da la gana, y lo va a seguir haciendo, yo también voy a hacer lo que me dé la gana, aunque a mí me de menos ganas que a él". Más claro imposible: la modista está frustrada porque él vuela tan libre como alto y ella es incapaz de retenerlo. "Amigos sin compromiso", apostilla.

Y como si de una quinceañera se tratase, se aventura a hablar de los celos, los que ha tenido ella cuando ha visto al empresario con otra, y los que, asegura Ágatha, ha tenido Luismi por su relación con Luis Gasset: "Para él fue desagradable que yo estuviera tanto tiempo con Gasset".

Pero lo peor viene cuando habla de éste último. "Sí, estuve enamorada de Luis, hace mucho tiempo… Cuando estábamos juntos siempre se sentía cansado, porque tenía mucho trabajo y había pasado la COVID. Pero, de repente, dejó de estar cansado para salir con todas mis amigas. Eso me sentó un poco mal. ¿Mis amigas? Anda que no habrá mil tías… Pero se le tiraron al cuello. Fue una especie de locura con él".

Y después lo remata: "Luis Gasset es un hombre muy ecuánime, muy tranquilo, muy educado… pero me imagino que sabrá que no es un hombre superapasionado. No he mentido en eso". Vamos, que el tipo es un peñazo.

Dos frases más de Ágatha que escocerán a más de uno, y que, ante todo, dejan claro que está intentando de forma desesperada que El Chatarrero le preste atención: "Luis (Gasset) es un amor pero es un poquillo pijo. En cambio yo no, soy pija de nacimiento porque conozco a muchos pijos, pero no lo soy. Casi prefiero uno de Parla que un pijo". Y "cuando te queda poco tiempo tienes que aprovechar los años que te quedan para divertirte".

Paquirrín y Jessica Bueno, enfrentados

Que Kiko Rivera necesita un enemigo para seguir saliendo en las revistas es un hecho. Y si ha insultado a su madre, su hermana o su prima, por qué la madre de su hijo mayor va a ser menos.

Este miércoles revistas como Lecturas o Diez Minutos recogen las pocas imágenes que se han publicado de la celebración de la comunión del chaval, que tuvo lugar en Bilbao, en la casa en la que viven su madre, Jessica Bueno, y el marido de ésta, el futbolista Jota Peleteiro. A Semana le ha dado tiempo a recoger la polémica.

El problema es que Paquirrín ha aprovechado la fiesta, en la que las invitaciones estaban contadas con los dedos, para desenterrar el hacha de la guerra que mantiene con su ex desde hace ocho años, tantos como tiene su hijo. Parece que los dos habían firmado un armisticio para favorecer al chaval, pero Kiko es incapaz de callarse.

Jessica estalló en las redes sociales explicando que la comunión era una fiesta organizada (y se sobreentiende que pagada) por ella y que Kiko va a celebrar otra paralela a la que invitará a quien le dé la real gana. A su madre por ejemplo.

Carmen Borrego se recupera de su lesión

Semana lleva a portada una imagen que deja en evidencia a Carmen Borrego. Sólo tres días después de aparecer cariacontecida y doliente en el programa Viva la Vida explicando que el zarandeo al que fue sometida por Torito le había provocado un esguince en una costilla, vemos a la hija de María Teresa riendo a mandíbula batiente a orillas del mar y, lo más importante: levantando los brazos como si nada.

Que el océano tiene un efecto benéfico es de eficacia demostrada, de ahí el retintín del titular y del texto: "Carmen Borrego se recupera de su lesión". Y añade: "Al verla en estas imágenes, nos hemos quedado mucho más tranquilos porque hemos podido comprobar que Carmen está estupendamente".

La periodista, leemos en Semana, viajó con su marido hasta Santa Pola, Alicante. Y eso que, según la revista, su dolencia requiere varias sesiones de rehabilitación y mantener reposo.

Varias páginas después la misma revista dedica un homenaje a su madre, María Teresa Campos, con motivo de su 80 cumpleaños, que se celebra la semana que viene. "La mujer que plantó cara al miedo" es el titular elegido.

Las nuevas Rocíos

Lecturas, revista que se ha puesto del lado de Rociito en la pelea de ésta contra el mundo, analiza en un amplio reportaje el cambio físico que ha sufrido su hija Rocío Flores en los últimos cinco años y pone una cifra a lo que ha podido costarle: 30.000 euros. Del cambio emocional que ha podido suponerle que su progenitora la haya insultado en televisión no dicen nada.

Dice Lecturas después de consultar al cirujano Ramón Vila-Rovira que la chica se ha realizado "un completo". Esto es retocar cara y cuerpo. Rinoplastia, microblading en las cejas, ácido hialurónico en los labios, extracción de bolas de Bichat para afinar el rostro y retirada de papada. A ello se añade una mastopexia, que se hace cuando el pecho está un poco caído. Botox no, de momento.

Mientras, en Semana leemos un reportaje titulado "¿Y ahora qué?" en el que analizan el futuro de su madre, Rociito. Lo importante es que incluye declaraciones de Fidel Albiac, el único que, de momento, no había abierto el pico. "Vamos a ser más felices, no sé qué más, pero vamos a tratar de seguir hacia delante. Hoy acaba o continúa, pero para estar con ella", ha declarado.

Definido por la revista como "el que ha permanecido en la sombra durante todo el documental", se supone que son palabras pronunciadas por él mientras se grababa la última entrevista de Rocío Carrasco.

Raquel Mosquera, asfixiada por las deudas

Semana lleva a portada el estado de las cuentas de Raquel Mosquera, que, dice la revista, está "asfixiada por las deudas". Al parecer, los negocios de la viuda de Pedro Carrasco ya estaban en números rojos antes de la pandemia y Hacienda ha puesto la puntilla con la imposición de un segundo embargo.

Mosquera, empresaria autónoma, ha puesto por ello a la venta su casa de Galapagar, en Madrid, y, si no logra deshacerse de ella, podría perderlo todo. Sobre el chalé pesan dos embargos, que suman unos quince mil euros. A ello se añade los más de doscientos mil de la hipoteca.

Al menos Semana sí recalca varias veces en el reportaje que Raquel es una "trabajadora empedernida" y que siempre se ha caracterizado por ello.

María José Campanario vuelve a la televisión