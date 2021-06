Lucía Rivera tiene un calendario de trabajo bastante apretado, así lo comentó durante la presentación de bolsos y accesorios de la marca Anekke de la que es imagen. Durante el encuentro con la prensa comentó lo bien que se encuentra al haberse activado mucho más el tema profesional. "Me hubiera gustado poder irme a Australia, pero no ha podido ser por el coronavirus, al igual que Estados Unidos, pero por el momento me moveré por Europa".

A lo largo de la conversación que mantuvimos, Lucía Rivera contó que no tiene ninguna prisa en crear su propia marca de ropa. "Eso lo haré cuando tenga 40 años y esté aburrida, ahora la cabeza no me da para tanto, de momento sigo con la moda y lo que vaya surgiendo, poder combinarlo con la interpretación si sale algo que merezca la pena. Por ahora la moda a saco, que tengo 22 años, y no puedo parar". Así lo comentó.

Por el momento, no piensa en cambiar de look, como lo ha hecho su madre, Blanca Romero, que apareció muy cambiada en el festival de Málaga. "De pequeña ya me hizo algún cambio radical, llegué a ponerse alguna rastilla, y poco más. Me teñía el pelo de pelirroja, o me ponía algún piercing, y me tatuaba, pero esa época ya pasó. Acabo de terminar unos trabajos con editoriales, y he hecho una gran campaña que no puedo desvelar. También he estado en París, y en verano se verá, me apetece mucho".

La modelo está deseando irse unos días de vacaciones. "Me da igual dónde, necesito desconectar, aunque sea en el pantano de San Juan. Mis amigos están trabajando y es complicado, ya veré lo que hago".

De amores, según contó, está libre y encantada. "Me da pereza, además el mercado está fatal". Hace un tiempo en redes comentó que nunca le preguntaban si tenia novia, y tuvo una acogida impresionante porque fue muy aplaudida. "Es que estamos en un sigo, que es como ¡Por favor! Se da todo como por hecho ahora, tengo 22 años ya no está de moda la heterosexualidad. Yo no soy de novios de verano, soy una chica seria, también es que llevo trabajando desde los 16 años, viajo mucho, ya me lo pensaré cuando tenga 30", confesó.

La relación con su madre es muy buena, y con su padre cada vez mejor. "Maduras, creces, y eso te va uniendo. Me llama mucho la atención que siempre digan que nuestra relación no es buena. No es cierto, y con Eva también me llevo bien, lo que ocurre es que lógicamente con quien hablo más es con mi padre. A mi hermano Cayetano le veo poco, pero tampoco veo mucho a Martín y me gustaría, pero no tengo tiempo. A mis abuelos hace más de 6 meses que no los veo." Al preguntarle a quién se parece más de carácter comentó que tiene de los dos. "Tengo como dos Lucias. Por un lado, muy calmada. En casa con mi madre me estreso porque no para, es hiperactiva. En cambio, mi padre es mas pancho. Lo que sí soy es demasiado independiente. Mis amigos se quejan a veces de que no me ven. Soy muy de ir a mi bola".

Al preguntarle por la herencia envenenada, sonrió y dijo que no sabia nada de nada. "Como tampoco voy a sacar nada, me da igual, mientras mi padre sea feliz. Mejor que mi padre no siga con esa guerra, una pereza la misma historia de siempre. Sí me acuerdo de mi abuela Carmen Ordoñez, y dicen que me parezco mucho a ella".