Contundente mensaje de Rocío Flores: "Me partiré la cara por Olga hasta el día que me muera"

Rocío Flores no está dispuesta a que se critique el paso de Olga Moreno por Supervivientes. La hija de Antonio David Flores se ha convertido en la mayor defensora de la mujer de su padre en los platós de televisión y este martes ha vuelto a sacar todo su carácter tras la emisión de unas imágenes de una discusión que tuvo lugar en Honduras.

La relación de Olga Moreno y su compañero Tom Brusse cada vez es más complicada y son constantes sus peleas por temas de comida y convivencia. En la que tuvo lugar esta semana, el francés reprochó a Olga su influencia sobre Melyssa Pinto, acusándola de manipuladora y embustera. Estas declaraciones no gustaron a Rocío Flores, que no dudó en cargar contra él: "La actitud de Tom me está pareciendo horrorosa. Ya no es por la pelea, es cómo le vacila".

Rocío aseguró que está "cansada" de aguantar "el mismo argumento": "Que si Olga maneja a sus compañeras, que tal y cual. Las personas que critican a Olga, ¿me podéis decir algo diferente? Yo lo que veo es que es buena persona, concursante, superviviente y quien no lo quiera ver es su problema. Es una realidad. ¿Es que ya no se pueden hacer amistades en Supervivientes porque es una estrategia?", se quejó.

Rocío siente que cada movimiento que realiza Olga en Honduras es "mirado con lupa", y todo ello es consecuencia de lo que ha ocurrido durante los últimos meses en España por la emisión del documental de Rocío Carrasco: "Las personas que hemos estado ahí no sabéis lo necesario que es el tener apoyo dentro de esa isla. El momento de acordarte de tu familia... Yo he vivido eso en mis carnes. Me hace hasta ilusión que sea Olga una de las personas con las que Melyssa haya tenido confianza", respondió.

En ese momento, Marta López apoyó a Rocío Flores y Alexia Rivas intervino para decir que le llamaba la atención "la incisiva defensa" que Marta está haciendo de Olga "respecto a otros concursantes". Rocío se dio por aludida y estalló: "¿Te explico por qué no la defiendo a muerte como lo he hecho toda la vida? Yo te lo quiero explicar. Si yo no me parto la cara como lo he hecho siempre es por la situación que tengo fuera. Porque es muy complicado las cosas de fuera con las cosas de dentro. Y si encima vengo aquí y hay personas que me mezclan una cosa con la otra, para mí es muy complicado", contestó muy emocionada y a punto de romper a llorar.

Concluyó con una declaración de intenciones, en lo que pareció un mensaje dirigido a su madre: "Yo cada vez que se me han puesto cosas de Olga me he partido la cara, y lo seguiré haciendo hasta el día en que me muera porque así lo siento. Es una realidad, le moleste a quien le moleste. Eso no lo va a cambiar nadie. Se ponga quien se ponga por montera".