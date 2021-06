Rosa Benito se suma a las críticas contra Irene Montero: "¿Es ministra o qué es? Infórmese"

El programa Ya es mediodía, presentado por Sonsoles Ónega, dedicó este martes varios minutos a hablar sobre la postura de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el caso de Rocío Carrasco y Antonio David Flores. El pasado miércoles, envió un mensaje de apoyo a la protagonista del documental de Telecinco, Rocío: contar la verdad para seguir viva, durante la entrevista en plató con Carlota Corredera.

El magacín de Mediaset recuperó la intervención de Montero en Sálvame, poco después de que empezara el controvertido documental, donde llamó maltratador a Antonio David Flores a pesar de reconocer que no había tenido la oportunidad de "ver con detenimiento la información judicial". Unas declaraciones muy similares a las que ofreció el pasado miércoles y que enfadaron a la familia de Olga Moreno.

"Señora Montero, que se aprovecha de su cargo político para señalar de manera pública a una persona con la acusación de maltratador a sabiendas de que los tribunales lo exoneran de tales acusaciones. Deje de ser tan popular y céntrese en su labor como ministra", comenzaba el texto publicado en redes sociales por Raquel Moreno, hermana de Olga Moreno. "¿Conoce personalmente a Rocío Carrasco? ¿A su marido? ¿A sus hijos? ¿A su actual esposa? ¿Ha vivido de forma cercana ese infierno que ella dice haber sufrido? ¿Conoce realmente la verdadera historia?", preguntó a la ministra antes de pedir su dimisión "por vergüenza y decencia".

Rosa Benito se sumó a las críticas contra Montero y le echó en cara su falta de profesionalidad: "Que esta señora haga el alarde que hace y ahora resulte que no se ha informado... Me parece que está metiendo la pata, no puede hablar sin conocer el caso".

La excuñada de Rocío Jurado expresó "lo injustas" que son las declaraciones de la política: "Lo que ha hecho no está bien. ¿Es ministra o qué es? No es justo lo que está haciendo. Para defender a alguien, por lo menos infórmese. Ministra, me parece muy fuerte. Hay muchas mujeres en este caso, y muchos hombres también. Han pasado dos meses y medio de esas palabras como para que esta señora diga que no ha conocido ni ha leído ni ha preguntado. Seguro que en este tiempo no lo ha hecho, no se ha informado", sentenció Benito.